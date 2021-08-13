姜濤Anson Lo處男劇無限期擱置　鏡粉望ViuTV兌現承諾

《信任的遊戲》的預告片中，有姜濤、陳卓賢、楊樂文以及盧瀚霆。(影片截圖）

無綫過往每年都會舉行節目巡禮，席間仲播出「戲劇節目」及「非戲劇節目」嘅預告片，向逾千位廣告客戶推介來年精彩節目！不過，節目最後感否順利製作、播映，當中有著不少變數，演員未能夾到檔期、節目內容及性質不合時宜，不時令作品「胎死腹中」。

如今成了走數系列。

之不過原來ViuTV都有，近日有「鏡粉」發現曾在節目巡禮《ViuTV 2019》上，發布過的8套自家劇集，竟然有一套至今仍然未有播出。該劇名為《信任的遊戲》，當時播出的預告顯示主角分別有姜濤、Anson Lo(盧瀚霆）、Ian（陳卓賢)以及Lokman（楊樂文）。預告中，幾位鏡仔的對白「我真係唔明，點解個舞台咁大，點解剩係可以企一個人？」、「如果你試過鍾意一個人，你就知我有幾鍾意唱歌」、我唔想人哋剩係記得，我係姜濤隔離嗰個，我想人哋記住，我係Anson Lo」令不少鏡粉以為劇集是講述追夢的過程。

８套自家製作品，只有《信任的遊戲》被擱置。

不過其實《信任的遊戲》是講述阿洛創立了義工隊「維修社區」，除了幫助有需要人士維修家電外，亦會修補鄰里間、城市人際關係，但隨著大學畢業，阿洛需要招募新血，令「維修社區」得以延續。全劇共20集，每集60分鐘。

姜Son曾經玩過信任的遊戲。(影片截圖)

ViuTV 2018年底發布《信任的遊戲》時，由於當時Anson Lo、姜濤、Ian從未拍過劇，所以消息傳出後，一眾姜糖、神徒及Hellosss都十分雀躍，加上「姜Son」在《造星》時不時發放CP福利，甚至曾經在拍片時玩過「信任的遊戲」，故劇集的出現，令不少CP粉更為期待。可惜《信任的遊戲》至今只有分半鐘的預告片，而在維基百科中的製作進度則顯示為「擱置」，加上Anson Lo自《大叔的愛》後，人氣急升，檔期亦十分有限，睇怕《信任的遊戲》開拍無望。

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