聲夢演唱會｜森美做嘉賓為學員打氣 鍾柔美被文凱婷爆跳唱黑歷史

演唱會一開始一眾聲學員都出場。(葉志明攝)

《聲·夢飛行First Live On Stage》今日（12/8）在旺角麥花臣場館舉行頭場，演唱會在晚上8時20分正式開始，在播放開場影片時，觀眾即不停尖叫。及後15位學員逐一登場，合唱《造夢時學會飛行》和《全身暑假》。

森美以嘉賓身份出現。(葉志明攝)

及後森美現身，稱自己並非今晚司儀，而是以嘉賓身份見證他們畢業。他代表學員感謝歌迷支持：「佢哋一開始踏入娛樂圈，你知娛樂圈唔容易做㗎啦，佢哋真係受咗好大壓力，但係有你哋支持，佢哋先可以企喺度唱歌畀大家聽。」隨後他談起一眾歌迷的稱呼，直言：「確實依家Fans同偶像之間嘅關係唔同咗，我哋呢啲uncle唔係好明，啲名真係好奇怪。」

第一位登場的冼靖峰（Archie）唱《我懷念的》(葉志明攝)

今晚歌曲主要以學員過去曾經用作參賽的作品為主，例如第一位登場的冼靖峰（Archie）唱過《我懷念的》後，就與何晉樂（Rock）合唱《怎麼捨得你》。期間二人再次談起他們沒有不和，Archie更大爆：「導演好似都好唔鍾意我哋，佢話我哋兩個唱歌嘅樣真係好猙獰，好核突。」Rock也指：「佢成日都話我哋好醜樣，問點解唱歌可以唱到咁。」不過Archie卻一度將這段在廁所交談時的往事說成「在同一個廁格傾計」，令觀眾忍不住捧腹大笑。

鍾柔美（Yumi）、文凱婷（Aeren）和詹天文（Windy）先後跳唱《狂野之城》、《未知》和《Bang Bang》(葉志明攝)

及後鍾柔美（Yumi）、文凱婷（Aeren）和詹天文（Windy）先後跳唱《狂野之城》、《未知》和《Bang Bang》，在三人合唱《跳舞街》前，三人談起參賽前後的變化，Aeren談起賽前曾進行過脊椎側彎手術，經過苦練後才可以慢慢加大腰部的扭動幅度。而Yumi談起過去參賽前都未真正嘗試過跳唱，雖然在13歲曾經挑戰過，但表現卻不堪入目，此時Aeren就指：「係咪就係嗰個《花花宇宙》？大家想睇就喺網上面search『鍾柔美 花花宇宙』！」此時Yumi本來打算以Windy和Aeren的緋聞來反擊，卻被兩位主角極力阻止。