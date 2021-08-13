Ian陳卓賢親自執導新歌MV　粉絲勁驚喜：《搞不懂》點解咁有才華

繼盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）、柳應廷（Jer）和姜濤後，今日（13日）輪到陳卓賢（Ian）推出本年度第二首個人作品《搞不懂》，歌曲由Ian和監製馬敬恆（T-Ma）作曲、Oscar填詞。這是一首關於人生迷惘的歌，亦是Ian的自白。或許在外界眼中，他不單只逐步達成自己的音樂夢想，亦創立了自家服裝品牌、開設健身室做老闆，似乎是一位「人生勝利組」。



陳卓賢推出本年度第二首個人作品《搞不懂》，歌曲由Ian和監製馬敬恆（T-Ma）作曲、Oscar填詞。（IG/ @iancychan）

追逐事業與夢想的路途上，總是青春又美好，但當慢慢觸碰到一個個事業上的目標，有時會發現一切其實與心中理想的有很大出入。長大、成熟、成功、事業有成，這些似乎都不是「快樂」的代名詞，到底人應該如何自處，才能找回當初最純粹的幸福感？

MV一開頭，Ian被困在狹窄的空間中，隨着出道的日子愈長、完成的目標愈多，他逐漸變得成熟同時外界對他的期望亦愈來愈高，Ian開始感到迷失、迷茫。縱然最後可能再沒有支持者，但他亦會選擇保持初心，亦只有初心能令他繼續堅持追尋夢想。「Hellosss」（Ian粉絲專稱）看後直言非常心痛，亦說會一直在背後支持他，而最大的亮點是，今次的MV由Ian親自執導，粉絲笑言：「《搞不懂》點解Ian咁有才華。」

點撃逐格睇Ian《搞不懂》MV：