Netflix《魷魚遊戲》9月上線　李政宰孔劉玩死亡遊戲爭奪456億

撰文：陳穎妍
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由李政宰和朴海秀主演的Netflix新劇《魷魚遊戲》將於下月17日上線，男神孔劉亦將有份客串。一眾主角將與456名參賽者，參加一場由神秘組織舉辦的生存遊戲實境節目，爭奪高達456億韓元的獎金，只有勝者不會遭受殘酷死刑。

「魷魚遊戲」是韓國10980年代初流行的遊戲，以圓型及三角形等組成的魷魚形狀圖案上，雙方進行攻防對峙的遊戲。劇集將講述456位參賽者被邀請參加一個殘酷的生存遊戲實境節目，隨着每個關卡難度增加，只有堅持到最後的人才能活着獲得456億韓元獎金，而輸家或是中途離場的參賽者，將全部遭受殘酷死刑。早前公開的預告中亦不乏血腥畫面，逃避被殺死的場面也充滿刺激感。

《魷魚遊戲》預告中不乏血腥畫面，導演表示原來想拍成電影。（Netflix）
最後李政宰能夠如願獲得獎金呢？（Netflix）

按圖睇《魷魚遊戲》最新預告：

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李政宰將飾演一位原本任職大公司，生活水平不錯的員工。可是因公司重組而過上貧困的日子，因此希望通過參加遊戲獲得翻身的機會；而朴海秀則雖然出身貧困，但憑自身努力考上首爾大學並就職大企業，可是他卻因貪婪而成為了盜用公款的罪犯，於是想用遊戲獎金還清鉅款。兩位都是好戲之人外，孔劉、許聲泰、金珠姈和朴正彥等都將參與，單看陣容已相當值得期待。

孔劉也將客串出演。（topstarnews）
《魷魚遊戲》將於9月17日上線，粉絲必定要緊貼開播。（Netflix）

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