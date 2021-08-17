先生貴性｜「惡女」郭少芸罕有性感演出　演技出色卻與獎項無緣

無綫（TVB）劇集《先生貴性》（1999）最近於翡翠台深宵時段重播，劇集主要是講述羅嘉良（飾 鄧炳權）被陳慧珊（飾 方思晴）「鬼上身」後，喬裝成女強人「司馬詠琴」的故事，不過一眾配角亦非常亮眼，昨晚第8集更見證到郭少芸鮮有的性感演出，盡顯Fit爆身形。

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現時52歲的郭少芸參與了1992年度香港小姐競選成功躋身12強，繼而加入TVB後正式出道，主力演出劇集，至今已經參演過超過60套TVB劇集，是無綫著名的甘草演員。郭少芸天生一副「惡女相」，加上經常被指派飾演女強人、刁蠻女或女強人的角色，所以被封為「TVB御用惡女」。雖然郭少芸未獲得過任何演技獎項，但演技卻毋庸置疑，令人最深印象例如有《真情》刁蠻的李多欣、法證先鋒的Yvonne以及《愛·回家》中的孻姑馬柔，亦曾經獲多次提名，例如憑《造王者》獲提名「《萬千星輝頒獎典禮2012》」最佳女配角。

郭少芸的觀眾緣一向不錯！（截圖）

入行29年，除了積極幕前演出之外，郭少芸亦曾加入胞姊開設的廣告製作公司中學做生意，更一度離開TVB擔任廣告公司客戶經理。除此之外，郭少芸亦做過餐廳老闆，惜飲食生意已於2015年結業。直至近年，郭少芸決定北上發展，更在內地置業移居，首部參演作品爲佛山本地電影《飛警戰神》，飾演刑警八大隊「龍警官」。

至於感情方面，郭少芸多年來只承認過編導鍾國強。在1999年鍾國強遇上交通意外曾一度昏迷，當日時郭少芸每日都到醫院探病，隨後感情建立成為戀人。可惜之後因工作壓力問題而分手，之後郭少芸就未有公開過自己的感情事，52歲仍然單身。

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