Eric Kwok夥拍陳蕾MC張天賦拍音樂劇場　新歌《凡星》感動勵志

Eric Kwok郭偉亮聯同陳蕾(Panther) 、《全民造星II》師弟華納新人MC張天賦，一同拍攝虛擬銀行音樂劇場及電視廣告，而陳蕾首次為廣告包辦曲詞唱創作主題曲《凡星》，內容以「誰都可以發光，只要找對地方」為主題，歌曲勵志感動，中曬年青人心。
是次銀行廣告，是一個音樂小短篇勵志故事《凡星》。8月15日晚上於社交平台首播，不到24小時已經吸引35萬人次觀看。不少網民大讚故事感人，大讚陳蕾新歌好聽。故事講述陳蕾 (Panther)是一個不顧一切、追夢追到開演唱會的女歌手，寧願每日打幾份工、變賣家當，都覺得人生要無憾，堅持追夢，而她的努力更感動到另一位本來已經為現實放棄理想的中年男歌手兼經理人Eric Kwok，幫助Panther由街唱busking成功登上舞台開個唱，而Panther的成功同時打動了以busker起家、仍在努力追夢的後起之秀MC張天賦。這個也同時是Panther的真實人生故事，為唱歌夢想奮鬥、堅持了11年，近年終於獲得外間認同。
今次的音樂劇場分３日於香港不同地點拍攝，幾位主角均要在酷熱天氣底下進行拍攝工作。其中Eric Kwok於廣告內飾演要有成熟老闆味道，服裝上不單有西裝，內裡更以「冷衫」襯底，，感覺與夏天拍攝古裝無異，Eric Kwok熱到頭暈反問點解要我夏天着冷衫，工作員就笑佢，「貪靚係有代價㗎！」Eric邊流汗邊反諷自己，「依家啲年輕人38度着大褸都冇汗。我就濕曬，真係要檢討下，哈哈。」劇中 Eric演發掘陳蕾的經理人，非常cool，一句: 「我話你係星就星」在街上「執」陳蕾返公司簽約。而陳蕾的追夢力量亦同時激發他久違了的工作熱誠，終於帶陳蕾走上大舞台。做過選秀導師又係音樂人的Eric，跟陳蕾及MC合作過後，給予兩位新人非常高評價，「兩人唱得又好，作歌又好聽，做戲又得，用返廣告台詞個句，兩個都係『星』，一定『升』。」
陳蕾首次為演電視廣告，又創作主題歌，重係寫自己真人版故事，所以創作過程非常有共嗚，陳蕾話，「自己一路走來，都故事裡面個女主角一樣，我都試過變賣家當維持身計，但仍深信由比賽舞台走到今日，只要有找對地方，大家都可以盡情發光。」廣告更有一幕拍攝她開演唱會，現實生活之中，她十月底亦會在麥花臣演唱會，邊拍邊令她非常期待與歌迷於演唱會見面之日，更笑說廣告商幫她開演唱會重快過公司，不如贊助佢開Show。
MC張天賦首次拍攝電視廣告，廣告入面角色都是做回自己，係一個追夢的busker，演出前只得一晚時間為了故事中要唱師姐新歌，自己努力通宵練彈練唱，到現場拍攝時揮灑自如，唱出了MC式味道，一take 過完成，令工作人員嘆為觀止，拍爛手掌。師姐陳蕾及Eric Kwok合作過後，就大讚MC又靚仔唱歌又好聽，搞到MC面都紅曬。
MC最新派台作品《反對無效》大爆，幾日內網上播放率267萬次，佢自己都嚇一跳。「真係冇諗過，開心到幾日瞓唔着呀我哈哈！希望今次呢個音樂劇場嘅views可以再次突破這個紀錄，因為成個故事都好有feel、好身同感受，劇中仲用咗另一種風格，去演繹師姐Panther為今次音樂劇場親自操刀創作嘅新歌＜凡星＞。以前未必有諗過玩busking可以玩到可以做歌手仲拍埋電視廣告，多謝 airstar今次比呢個機會我參與。」