Eric Kwok夥拍陳蕾MC張天賦拍音樂劇場　新歌《凡星》感動勵志

Eric Kwok郭偉亮聯同陳蕾‭(‬Panther‭)‬‭ ‬、《全民造星II》師弟華納新人MC張天賦，一同拍攝虛擬銀行音樂劇場及電視廣告，而陳蕾首次為廣告包辦曲詞唱創作主題曲《凡星》，內容以「誰都可以發光，只要找對地方」為主題，歌曲勵志感動，中曬年青人心。

陳蕾與MC張天賦合作拍攝廣告。

是次銀行廣告，是一個音樂小短篇勵志故事《凡星》。8月15日晚上於社交平台首播，不到24小時已經吸引35萬人次觀看。不少網民大讚故事感人，大讚陳蕾新歌好聽。故事講述陳蕾‭ (‬Panther‭)‬是一個不顧一切、追夢追到開演唱會的女歌手，寧願每日打幾份工、變賣家當，都覺得人生要無憾，堅持追夢，而她的努力更感動到另一位本來已經為現實放棄理想的中年男歌手‭兼經理人Eric Kwok，幫助Panther由街唱busking成功登上舞台開個唱，而Panther的成功同時打動了以busker起家、仍在努力追夢的後起之秀MC張天賦。這個也同時是Panther的真實人生故事，為唱歌夢想奮鬥、堅持了11年，近年終於獲得外間認同。

劇中MC是一名busker。

今次的音樂劇場分３日於香港不同地點拍攝，幾位主角均要在酷熱天氣底下進行拍攝工作。其中Eric Kwok於廣告內飾演要有成熟老闆味道，服裝上不單有西裝，內裡更以「冷衫」襯底，，感覺與夏天拍攝古裝無異，Eric Kwok熱到頭暈反問點解要我夏天着冷衫，工作員就笑佢，「貪靚係有代價㗎！」Eric邊流汗邊反諷自己，「依家啲年輕人38度着大褸都冇汗。我就濕曬，真係要檢討下，哈哈。」劇中 Eric演發掘陳蕾的經理人，非常cool，一句: 「我話你係星就星」在街上「執」陳蕾返公司簽約。而陳蕾的追夢力量亦同時激發他久違了的工作熱誠，終於帶陳蕾走上大舞台。做過選秀導師又係音樂人的Eric，跟陳蕾及MC合作過後，給予兩位新人非常高評價，「兩人唱得又好，作歌又好聽，做戲又得，用返廣告台詞個句，兩個都係『星』，一定『升』。」

Eric Kwok大呻熱爆。

陳蕾首次為演電視廣告，又創作主題歌，重係寫自己真人版故事，所以創作過程非常有共嗚，陳蕾話，「自己一路走來，都故事裡面個女主角一樣，我都試過變賣家當維持身計，但仍深信由比賽舞台走到今日，只要有找對地方，大家都可以盡情發光。」廣告更有一幕拍攝她開演唱會，現實生活之中，她十月底亦會在麥花臣演唱會，邊拍邊令她非常期待與歌迷於演唱會見面之日，更笑說廣告商幫她開演唱會重快過公司，不如贊助佢開Show。

陳蕾十月底會在麥花臣演唱會。

MC張天賦首次拍攝電視廣告，廣告入面角色都是做回自己，係一個追夢的busker，演出前只得一晚時間為了故事中要唱師姐新歌，自己努力通宵練彈練唱，到現場拍攝時揮灑自如，唱出了MC式味道，一take 過完成，令工作人員嘆為觀止，拍爛手掌。師姐陳蕾及Eric Kwok合作過後，就大讚MC又靚仔唱歌又好聽，搞到MC面都紅曬。

MC最新派台作品《反對無效》大爆，幾日內網上播放率267萬次，佢自己都嚇一跳。「真係冇諗過，開心到幾日瞓唔着呀我哈哈！希望今次呢個音樂劇場嘅views可以再次突破這個紀錄，因為成個故事都好有feel、好身同感受，劇中仲用咗另一種風格，去演繹師姐Panther為今次音樂劇場親自操刀創作嘅新歌＜凡星＞。以前未必有諗過玩busking可以玩到可以做歌手仲拍埋電視廣告，多謝‭ ‬airstar今次比呢個機會我參與。」