Running Man︱劉在錫爆宋智孝金鍾國獨處在家　素顏自在躺梳化

早前宋智孝友情出演金鍾國YouTube頻道，影片已經達超過1,360萬次點撃，曾一度造成話題。日前（15日）播出的《Running Man》中，劉在錫開場就以「你與智孝二人在家…」一句挑機金鍾國，令一班「懵鍾CP」粉絲尖叫起來。



劉在錫突然大爆宋智孝和金鍾國獨處在家。（SBS）

金鍾國和宋智孝感情親如家人，但兩人間中也流露出曖昧的互動，就連《Running Man》成員也會拿二人的緋聞開玩笑。最新一集中，劉在錫又對二人開玩笑，大爆金鍾國和宋智孝獨處在家中，令觀眾都非常好奇。原來劉在錫所講的是他們拍攝YouTube影片的一天，金鍾國即時否認講到：「不是那樣，那是工作，工作！」見到金鍾國愈來愈激動，一眾主持繼續挑釁他，令現場陷入焦土化。

金鍾國激動否認，被笑步入更年期。（SBS）

原來劉在錫所講的是宋智孝與金鍾國拍YouTube的一天。（SBS）

金鍾國雖然反駁《Running Man》成員都已約定要一起拍影片，但劉在錫並沒有放過他，繼續質疑宋智孝素顏出現在金鍾國家，而且表現得相當自在，吃飯吃到一半躺在梳化上，就像住在家裡一樣。即使宋智孝也開口表示因為太累才躺下，但二人始終沒有被放過，梁世燦最後更補了一句「節目之後智孝姐姐走了嗎？還是睡完才走？」，令事件變得非常曖昧。

宋智孝和金鍾國感情相當好，擁一班忠心的「懵鍾CP」粉絲。（SBS）

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金鍾國的個人YouTube頻道，未夠一星期破百萬訂閱。（YouTube截圖）