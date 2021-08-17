國家一級演員田蕤強制猥褻判監2年半　跟吳亦凡灌酒性侵案近似

男星吳亦凡涉嫌強姦罪，近日被北京市朝陽區人民檢察院批准逮捕，當網民仍在關注他審訊及刑期時，在今日(17日)國家的一級演員田蕤，亦因強制猥褻罪被判監2年6個月，案情跟吳亦凡案類似，也是涉及灌酒性侵，判刑後網民紛紛指可跟吳亦凡做伴，甚至以他的刑期估計吳亦凡最終判刑年期。

吳亦凡因涉嫌強姦罪，現被檢察院批准逮捕。（微博圖片）

國家一級演員田蕤強制猥褻判監2年半，他曾任教上海戲劇學院。（微博圖片）

國家一級演員田蕤，於去年9月因涉嫌猥褻罪而被拘捕，至本月17日，上海市松江區人民法院，宣判田蕤強制猥褻罪成，判監2年6個月。案中受害人是23歲的上海戲劇學院女學生，當時跟校友一起到田蕤家中討論劇本，飯後田蕤主動灌酒，在少女醉酒後實行性侵，事後更向少女提出性交易，換取幫助少女在演藝界發展。但女生未有就範，並在朋友陪同下報警，受害人在性侵事件後，患上了焦慮及抑鬱症，相當可憐。

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田蕤畢業於上海戲劇學院表演系，1992年演出電視劇《戲劇人生》，之後主力在話劇界發展，在《大清相國》和《董其昌》等話劇擔任主角，曾在上海戲劇學院表演系任教以及擔任上海師範大學客席教授。田蕤案件涉及灌酒性侵，跟吳亦凡涉及的強姦案手法類似，剛好吳亦凡在差不多的時間被檢察院批准逮捕，網民即指他們可以做室友，又以田蕤的判刑估計吳亦凡的刑期，至於最後吳亦凡結局，大家要拭目以待啦。

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