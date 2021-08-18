Aka趙慧珊構思新歌MV　邀盧鎮業、「試當真」Jessica做男女主角

女子組合Super Girls成員趙慧珊（Aka）近日再出個人新歌《愛人如己》，歌曲講述將自己認為最好的東西，放在別人身上，如歌名「愛人如己」，是不是給對方最好的選擇。對此，Aka表示︰「呢首歌係要反思係咪用自己認為最好的方式去愛一個人就係好事，由細到大老師父母都教我哋要將最好嘅嘢去畀人，但你覺得最好嘅嘢，又係唔係對方認為最好嘅呢？係咪合適，別人鍾唔鍾意呢？如果佢冇話你聽真實的感受，或者佢勉強說『喜歡』，雙方關係又可唔可以長久落去呢？」

趙慧珊（Aka）近日推出個人新歌《愛人如己》。

日前Aka為新歌拍攝MV，有別過往作品的MV，Aka除了親身上陣拍攝外，今次還邀請了其中學師妹、網絡女神陳苡臻（Jessica），以及盧鎮業（小野）等演出，Aka表示︰「今次MV找兩位演員將呢個故事演繹出來，雖然之前未真正接觸過，都有睇過佢哋拍攝嘅作品，高興今次可以有機會合作。」

Aka與導演密密斟，為MV出心出力。

雖然Aka只參與演出新歌MV的一部份，而且還安排在最後才拍攝，不過她很早便現身拍攝現場，除了與導演密密斟，及觀看Jessica與小野演出外，又請飲特色飲品慰勞現場台前幕後，非常識做。Aka對演情侶的Jessica與小野讚不絕口，她說︰「今朝去探班，見到兩位演員好投入，就算係Cut咗機，都會繼續瞓喺床上講笑，鏡頭入面自然甜蜜感覺，同我聯想呢個故事嘅畫面好相似，演得好自然，都好欣賞及多謝佢哋今次參與。」

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此外，提到首次參與MV創作故事，Aka表示︰「第一次自己有份一起去構思故事內容，點解你咁愛佢，對方都唔接受呢，呢啲都係我見到身邊朋友分享嘅經歷。」她又謂︰「每一段關係，好多人都將自己嘅方式套落別人身上，歌詞有一句係『美麗遐想得太美太美』，你不斷自己去諗點樣同人相處方式係最好，但對方未必係咁諗，同對方溝通係好緊要，大家要講出自己感受，係應該要有嘅態度。」