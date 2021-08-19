香港小姐2021︱麥美恩做導師教禮儀口才　遭網民吐槽：教人落選？

無綫舉行的《2021香港小姐競選》今屆破天荒以真人騷進行，一連8集《We Miss Hong Kong STAY-cation晉級賽》真人騷，昨晚播出了第七集，進入最終回內容愈來愈緊湊。四組佳麗先分別以英倫淑女、型格中性西裝、東方傳統旗袍及羅馬式飄逸靚裙四個造型展現舞藝，再接受12名男藝人刁鑽問答考驗，最後進行才藝表演。12名男藝人中，以丁子朗及孔德賢最為刁鑽，分別掟出「你哋最想Foul邊個」及「邊個覺得自己好有機會冠軍」考驗佳麗，眾佳麗一度面露難色，但最終仍有勇者大膽「接招」，獲電視廣播有限公司副總經理（綜藝、音樂製作及節目）暨大會評審曾志偉大讚「答得好好」。才藝表演方面，橙組佳麗盡顯搞笑一面，粉紅組的王嫿嫿及戴佳敏則以一字馬「艷壓群芳」，同樣獲曾志偉點名讚賞。

大會評審曾志偉都話Super！

莫可欣與麥美恩又齊以導師身份向佳麗教授禮儀及口才。莫可欣先叫佳麗自我介紹，大熱梁凱晴未知是否因緊張「失手」，獲得莫可欣以下評價：「你講嘢太單調，你似喺電視介紹自己，我感受唔到你，似唸稿多啲，要多番啲高低音。」另一大熱陳聖瑜則在考驗口才環節失分，可能太想積極表現自己，不小心與隊友王嘉慧互搶對白，被莫可欣點評：「好多人同一時間講嘢，同埋有人搶嘢講。」另一師姐李嘉慧則教導佳麗如何保持美態，並大讚佳麗：「個個都幾可愛，有啲都幾小朋友。」不過今集播出後，就有網民吐槽麥美恩沒有資格來充當佳麗的導師：「落選㗎喎，都無當選三甲」、「教啲佳麗點樣落選？」、「落選港姐憑咩教人嬴？」┌

莫可欣keep得好好。

在最後衝刺決賽前夕，8位師姐與佳麗進行了真情對話，並先後以自身經歷勉勵師妹，當中朱晨麗就分享自己如何面對因不懂廣東話帶來的壓力：「初頭參選唔識講廣東話，連講自己全名都口窒窒，每次面對傳媒或面對佳麗都係唔出聲，因為好怯。但唔緊要，大家會包容，當然大家亦都會笑（我），但（諗番）如果可以令到大家開心咁又一日，都幾好吖。」張嘉兒則勉勵師妹們謂：「決賽嗰日，突然媒體話我係黑馬，唔好畀外界LABEL咗你係大熱，或者冇人留意，然後影響自己嘅信心，其實所有人都有機會。」

麥美恩慘被網民吐槽。

第1-10位佳麗泳裝：

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第11-20位佳麗泳裝：