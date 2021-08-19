MIRROR三子吸五百粉絲逼爆商場 Ian回應粉絲偷影問題：唔舒服

MIRROR成員楊樂文（ Lokman）、江𤒹生（AK）和陳卓賢（Ian）今日（19日）於尖沙咀商場出席運動品牌宣傳活動，吸引逾五百名粉絲逼爆商場三層。三子一出場，現場隨即尖叫聲四起高呼偶像名字。活動中，AK更即席在跑步機上跑步及擺出Chok爆甫士，𠱁得在場「生粉」（AK粉絲專黐）非常開心。



AK，Lokman和Ian出席運動品牌宣傳活動。（陳順禎攝）

MIRROR成員連日來均獲邀出席品牌活動，問到收入是否大大增加，Lokman接受訪問時說：「我都想，我都係出席咗一少部分，如果全部都係我會更加開心。」Ian笑言花姐的廣告最多，而AK則指花姐的工作比他們更忙碌：「佢個期難約過我哋，嚟緊《全民造星4》，佢又要進入無限輪迴，好多前期工作，所以佢比較忙。」

點擊圖輯睇3子是日靚仔相！

+ 14

AK和Lokman的新歌《虎道門》明天（20日）推出，AK就大賣關子：「今次唔只唔着長袖衫，講到嚟呢度先，想知聽晚睇MV就知。」Lokman表示非常滿意今次MV的造型：「主題同首歌嘅感覺好符合，同埋個場景會畀100分，實在太靚。」

活動中，AK更即席在跑步機上跑步及擺出Chok爆甫士。（陳順禎攝）

Ian上星期推出的新歌MV《搞不懂》獲網民大讚唯美，他坦言喜歡MV成品：「拍攝唔係搭咗好多景，有限嘅景想呈現一個message畀大家，想貼近返個人嘅諗法，想自己執導都係想Relate多啲自己嘅嘢擺落去。」MV推出未夠一星期，觀看次數已經超過一百萬，AK即指：「請食飯。」Ian感謝大家支持：「雖然講過數字衡量唔到音樂本身，但知道佢哋為咗支持睇呢個MV，好多謝佢哋支持。」

Ian最近在音樂平台直播時提到粉絲偷影問題，他表示希望大家可以過來打招呼。（陳順禎攝）

Ian最近在音樂平台直播時提到粉絲偷影問題，他表示希望大家可以過來打招呼：「早幾日做完嘢，走嗰時搭𨋢或者等緊𨋢，見到有人偷拍，令到自己有啲唔舒服，寧願大家過嚟同我打個招呼，或者影個合照，可能大家仲開心啲。」AK坦言明白粉絲想法，不過有時候狀態不適合拍照，希望大家理解：「好似啱啱排完舞，出晒汗，個人未必最好狀態。或者啱啱起身趕住去做嘢，呢啲情況問到都影唔到，希望大家諒解。」