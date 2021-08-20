先生貴性｜羅嘉良自稱「遊戲審查官」　夏萍揶揄隔廿年仍有共鳴？

由羅嘉良、陳慧珊、張新悅以及江華等主演的無綫（TVB）劇集《先生貴性》由拍攝至今已經相隔23年，1998年出世的人亦已經最社會上的新鮮人了。最近《先生貴性》在翡翠台深宵時段重播，劇集橋段充滿香港上世紀的特色，然而大部分已經成為時代的眼淚，時下的年青人相信有對劇中的細節會感到「新鮮」、「好奇」。

有線連接本機與話筒的電話，到2021年已廣泛被「無線電話」取替，或只能在辦公室內可以找到。（截圖）

皇后碼頭

說到「時代的眼淚」，不得不提TVB愛用外景之一的「皇后碼頭」。中環皇后碼頭是港人的集體回憶，2007已被清拆，可惜在2016年，發展局就「皇后碼頭」重置提出3個設計方案，當時政府稱敲定方案後料於2017年第三季施工，2019年第二季完工，但至今重置工程仍未見下文。而「皇后碼頭」拆卸組件可保存的部分，正存放大嶼山狗虱灣政府爆炸品倉庫，由土木工程拓展署檢查及保養，以待日後重置。

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室內禁煙

在《先生貴性》劇中，觀眾不難發現演員會在「不准吸煙」的地方內吸煙，包括餐廳、升降機大堂、辦公室等，郭少芸甚至可以大無私樣地在警局審問室點起香煙，相信年青一輩一定睇到𢲷晒頭。時至2021年，政府已經將很多地方列為「非吸煙區」，包括以上的地方。實際上，香港政府由2007年1月1日起，法定禁煙區範圍已擴大至所有食肆處所的室內地方、室內工作間，公眾場所內的室內地方及部份戶外地方，任何人不得於禁煙區內吸煙或者攜帶燃點著的香煙、雪茄或煙斗。

除了以上兩個較大型的轉變之外，劇中亦出現了不少上世紀的產物，例如DV機、Call機、有天線的手提電話，以及初代家庭式電視遊戲機Playstaion連槍手掣等，這幾款當年的高科技，事隔23年已被取代無數次，相信在一眾千禧後出世的人眼中應該非常新鮮。

然而，羅嘉良在劇中做「人口普查」時提到的職業「電子遊戲機—品質調查官」，在23年前的確非主流行業，當時夏萍更不經意地揶揄一句：「乜打機搵到錢咩？」但在2021年，遊戲的質量控制已經是專業技能，遊戲行業發展非常蓬勃，甚至萌生出各類型的電競比賽以及相關產品。估唔到當年一句不經意的對白，竟然會變成劃時代的「預言」。

夏萍姐勁呀！（截圖）

睇埋劇中的歷史「遺物」：

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