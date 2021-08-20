天龍八部｜評分僅3.5/10不敵24年前TVB作品　選角太差成致命傷

近年由內地拍攝的武俠劇成為同類作品的主流，主因是內地製作相對比有較多資源、動畫製作亦相對地成熟，加上內地取景選擇更多，理論上一定有質素保證。然而，近日首播的金庸小說改編劇集《天龍八部》（2021）卻與推論完全相反，在內地影視平台「豆瓣」僅得3.5/10分，是過住劇集版《天龍八部》作品評價最差的一部。

接近60%的網民僅給予1星。（網頁截圖）

新版《天龍八部》被批評最多的地方是選角問題，例如主角喬峰一向予人英雄豪邁的感覺，卻交由文青形象深入民心的台灣演員楊祐寧飾演；由年青偶像白澍飾演的段譽卻變成戴耳環的「段娘」；被評最醜刀百鳳的徐冬冬；以及有《延禧攻略》爾晴影子的惡女版阿朱—蘇青，等等。不過最受爭議的還是香港代表文詠珊飾演王語嫣，被狠批是「最沒仙氣王語嫣」的她更一度被批評及公開討論至登上微博熱搜。

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正所謂有比較有傷害，3.5/10是一個慘不忍睹的分數。近40年，《天龍八部》共6次被改編成為電視劇，最新一版劣評最多，排名最低；而得分最高的卻是24年前的TVB作品，有9/10。《天龍八部》（1997）由非常擅長製作民初或古裝劇的李添勝監製，當中黃日華飾演的喬峰、李若彤飾演的王語嫣，兩位演員更被封為與小說中形象相似度最高的演員。至於2003年版本的《天龍八部》得分亦不差，取得8.4/10；2013年版本的《天龍八部》亦僅得4.5分，愈拍愈差。

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