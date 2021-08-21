香港小姐2021｜51歲莫可欣任導師教導禮儀技巧　保養得宜氣質高貴

今屆《香港小姐競選2021》破天荒以「STAYcation」真人騷方式考驗佳麗。（影片截圖）

港姐要美貌與智慧並重，從小聽到大的一句口號，今屆《香港小姐競選2021》破天荒以「STAYcation」真人騷方式考驗佳麗，亦邀請歷屆師姐出山擔任導師，向應屆佳麗傳授秘訣。1993年港姐冠軍莫可欣近年甚少於螢幕前亮相，這次現身網友驚嘆依舊優雅KEEP得好﹗

莫可欣keep得好好。（影片截圖）

51歲的莫可欣身穿深藍色背心裙，腳踏白色高跟鞋，小麥膚色配以金啡色大曲髮，舉手投足相當優雅。她受邀任導師訓練佳麗，教導禮儀技巧，一到現場與眾佳麗握手分享力度輕重眼神，到分享英式美式坐姿，更詳細示範英國王室英女王、戴安娜、梅根的坐姿，如何表現優雅襯得起香港小姐身份。其後與師妹麥美恩一起考驗佳麗口才，雖然對方年輕17年，但莫可欣保養得宜未有太多皺紋，氣質高貴成為眾人焦點。

莫可欣與年輕17年的麥美恩站在一起，氣質高貴氣場攝人。（影片截圖）

畢業自瑞士AllgemeineGewerbeschule Basel免疫與分子生物學學士、工商管理碩士的莫可欣參選1993年港姐，以黑馬姿態擊敗同屆郭可盈、陳妙瑛等成為冠軍，但她未有太多幕前工作，5年後完約就淡出幕前。與方中信1996年開始拍拖，2008年結婚，莫可欣在2017年為開電視節目（前名：奇妙電視）《朝拜傲媽》時曾經提過：「方生鍾意小朋友，但我唔鍾意，我唔係好識得同小朋友相處。到有咗小朋友，先覺得要有一個正式嘅家庭，同埋大家都喺埋一齊咁耐，所以都係一個冇計劃落嚟嘅事。」女兒符迦晴於2008年6月9日在香港養和醫院出世，婚後淡出娛樂圈，專心相夫教女，平常多在慧妍雅集慈善活動才會亮相。