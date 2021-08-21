舒淇獨創4招懶人減肥法簡單易跟　把握黃金1小時食甜品唔怕肥

現年45歲的舒淇是一代性感女神，除了有靚樣還有Fit爆的身材，多年來一直keep得極好，天生麗質的她，其實也付出了不少後天的努力，才能擁有如此完美迷人的身材，身高1米68的她，體重長期不會超過50kg。但舒淇原來是一名吃貨，平時十分喜歡吃東西，但是她對身形管理相當自律，更自創了4招「舒式懶人減肥法」，讓她可以品嚐美食的同時亦不會長胖。

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「舒式懶人減肥法」4招：

第1招：燕麥片配低脂牛奶做早餐，早晚飲1杯麥草汁

舒淇早餐會食燕麥片搭配低脂牛奶，有時候會早晚飲 1 杯麥草汁，豐富的高纖維能促進腸胃蠕動，幫助排便，有助於維持苗條身材，同時又有飽腹感。除了喝足每天所需水分，她也會多吃水果，且會選擇飽腹性高的蘋果、番石榴、香蕉、西瓜、火龍果等水果為主，讓胃部有飽足感覺，自然就不會吃那麼多，還能兼養顏，令皮膚更滑溜。

第2招：吃飽不坐下，睡前5小時不進食

舒淇在飯後至少都會站立20分鐘，同時將小腿要用力收緊、縮小腹，除了能練到小腿肌，又可以防止脂肪在腰部對下位置堆積，避免腰腹部累積贅肉。她會嚴謹遵守「睡前5小時不進食」的守則，如果太肚餓就會以沒有調味的的水煮蔬菜，或者少量水果充飢，不讓胃有太多負擔。

第3招：把握食甜品時間

舒淇是一名甜點控，如想吃易發胖的食物，例如雪糕、芝士蛋糕等甜品，都會在運動完後一小時之內吃完，好好把握這個黃金1小時。因為運動後可以攝取高 GI 與蛋白質食物，趁肌肉細胞胰島素敏感性最好時補充，糖分就不會堆積到其他地方，所以吃甜點是不會破壞減肥計劃，不過還是要避免吃太過油膩的煎炸食物。

第4招：7天排毒減肥餐

不少女星有時為了出席典禮活動，都需要急速瘦身，舒淇就曾試過「7天排毒減肥餐」，七天內只吃新鮮有機蔬菜，不加以烹調直接生吃，且最少要食用三種以上不同顏色的蔬菜，確保身體能夠攝取足夠的營養，同時要補充足夠水分，早晚再喝一杯水麥草汁，如果太餓可以吃一些青瓜、蕃茄、芹菜，也可以每隔三小時吃一些含甜量低的水果，減少肌餓感，就可以快速瘦身，但她提醒這個方法不建議長時間進行。