先生貴性｜羅嘉良述五大童年回憶　「東南西北」意義仲記唔記得？

無綫（TVB）劇集《先生貴性》由拍攝至今已經相隔23年，由羅嘉良及陳慧珊主演的經典小品近日再次於翡翠台深宵時段重播。觀眾除了可以重溫TVB當年的製作以及劇中演員的精彩演出之外，亦可以透過故事橋段了解到香港上個世紀的文化，相當有回味價值。前幾集提到鄧炳權（羅嘉良飾）向方思晴（陳慧珊飾）提到幾件童年玩意，豈料方思晴卻因為自小勤於搵食，對這些小遊戲全無概念。

羅嘉良揶揄說：「小姐，你有冇童年㗎？」（截圖）

鄧炳權拿著一個「東南西北」：「東南西北冷飯菜汁，睇吓邊個最鹹濕！」坐一旁的方思晴完全搭不上嘴。及後鄧炳權一口氣再講出「十字界豆腐」、「大風吹」、「點指兵兵」以及「紅綠燈」四款「童年玩意」，結果一樣。其實不單只方思晴無知，相信不少2000年後出世的年青人聽到以上幾個名稱都聽到一頭霛水，事關資訊科技發達，鄧炳權口中的小遊戲已大部份被大量電子產品淘汰。

「東南西北冷飯菜汁，睇吓邊個最鹹濕！」（截圖）

「東南西北」其實是一款摺紙遊戲，類似「真心話大冒險」的意義，不過內容多是「惡作劇」。一個摺紙內會有8個「指令」，玩家需要說出例如「東5」或「西7」等，再跟據說出的開合次數和方位去「揭開」指令，玩家亦必須遵循。

「東南西北」的示意圖。（資料圖片）

「一二三紅綠燈」需要一個人扮紅綠燈，其餘人扮行人，各企一邊。基本玩法係當行人聽到紅綠燈講「一二三紅綠燈過馬路要小心」期間可以行前，講完就一定要停止動作，如果唔係嗰位行人就輸。而當行人成功逾過「紅綠燈」或觸碰到「紅綠燈」依附的牆壁就當贏。

記住綠燈先可以行！（資料圖片）

「大風吹」是不少破冰的集體遊戲，首先要準備比人較少的椅子數目，繼而「主持人」就會講出題目，例如「戴眼鏡嘅人坐低」，「男仔坐低」之類的題目，若條件合適但沒位置的為輸家，需要接任主持人，當然，主持人同時也是玩家之一。

「點指兵兵」其實是「兵捉賊」追逐遊戲，決定誰人做兵負責捉人的遊戲，首先大家要一起提起大拇指，繼而一隻疊一隻，由最上面嗰隻手開始向下數：「點指兵兵點著誰人做大兵」，數到做「兵」的人就是負責做捉，之後拿開自己的手；繼而跟住再由最下面嗰隻手數返上去：「點指賊賊點著誰人做大賊」，數到做「賊」嗰隻手就做賊，要逃步一方。

「十字界豆腐」需要5名玩家，一塊空地上，一人企喺中間，其餘四人分佔四角。企喺中間嗰個主持人佢發號令，例如「十字界豆腐」或「晾衫竹」等，繼而要走位霸佔四角，唔夠快的就是輸家，變成下一回合的主持。而每個號令都有不同內容，例如「十字界豆腐」就是一定要離開自己的位置霸新位／而「晾衫竹」就是全部人要打橫遞起雙手，然後發號令者，就會逐個去問「啲衫乾未？」，如果答未乾，咁就要去問下一個，如果答乾咗，咁問者就要盡快斬佢雙臂，嗰個就盡快縮，被斬多就算輸。

「十字界豆腐」，其實同舊豆腐冇乜關係！（資料圖片）

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