先生貴性｜《K-100》記錄羅嘉良變Diana過程：有好多人讚我靚女喎

由羅嘉良、陳慧珊主演的《先生貴性》（1999）最近在無綫翡翠台的深宵劇場重播，劇中最令人印象深刻的定非充滿男子氣慨的羅嘉良（撈家）反串成為「Diana」莫屬。事隔22年，「Diana」依然是TVB「男扮女反串人物」的佼佼者，事關羅嘉良身材高大，其化身的「Diana」的確幾驚嚇。

《先生貴性》由羅嘉良及陳慧珊領銜主演，對上一次在翡翠台重播已經是2003年，相隔18年。（網上圖片）

即重溫羅嘉良如何由「男變女」的過程：

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羅嘉良在劇中秒變「Diana」的演技令觀眾讚嘆不已，但事實上，要將撈家打扮成女人著實花上化妝師及造型師不少功夫，早前「大台寶藏」播出當年《K-100》的片段，帶觀眾深入化妝間一探撈家變身的過程。

要撈家變女人，眼睫毛都要花足心機去駁長！（截圖）

片段中，撈家乖乖地坐在鏡前任由化妝師擺佈，一時塗上胭脂、一時畫畫唇膏、一時又畫畫眼影。而撈家亦自知口大，所以化妝師在唇妝方面亦特別用心，「化妝師幫我畫唇線，其實就係將個嘴修細返少少，然後再搽淺色啲嘅唇膏，咁個嘴睇落就冇咁大。至於身材方面，服裝部亦特意為撈家安排了胸圍以及義乳，只穿「內衣」的撈家面對鏡頭亦自覺尷尬：「呢個郭少芸，最初拍嗰時，佢每次見到我，成日都叫我人妖！雖然受到佢重大嘅重創，但都影響唔到我嘅！我都會照樣當自己係女人咁演出。有時我哋喺街度拍、去蘭桂芳拍嘅時候，都有好多人讚我靚女喎！

即睇當年的幕後花絮：

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