「台版波波」波波蓁《黃金歲月》演波霸奶茶妹：我很會搖珍奶

社群粉絲突破227萬的台灣女星藝人波波蓁加入台劇《黃金歲月》，擁有34D姣好身材的她，在劇中飾演在夜市賣飲料、波霸奶茶的「波波妹」，角色、身材相得益彰，連對手演員楚宣都讚這角色真的非波波蓁莫屬，賣什麼飲料都讓人喜歡。



除了先前客串過《多情城市》幾場戲，波波蓁坦言這次算是自己的第一部8點檔，讓她十分緊張，說起在夜市擺攤，她則很有經驗，透露大學時期就擺過服飾攤位，雖然工作到很晚，但也看到許多夜市人的甘苦，此外，她也曾在飲料店打過工，「而且我很會搖珍珠奶茶」，親切又熱情的服務態度，使得許多顧客都成了她的朋友，客人無需開口，就記得對方喝什麼，兩樣工作經驗，剛好在這次戲劇中都派上用場。

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這次和楚宣、黃文星、張哲豪、郭忠祐演出《黃金歲月》的夜市幫，波波蓁很開心能和演員前輩一起合作，雖然拍攝前和大家不熟，但拍完一場戲後，卻像是認識很久的朋友，尤其黃文星很會說笑話，她笑點低，常為此笑到流眼淚，但只要導演喊「拍攝囉！」大家又會馬上變身投入演出，令她大讚「前輩真的好專業」，也提醒自己不能鬆懈、持續學習，希望在八點檔的演出能獲好評。台劇《黃金歲月》上周五（8/20）收視大開紅盤，平均收視5.61，最高一分鐘6.61，全劇超過200萬人收看。

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