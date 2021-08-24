香港小姐2021| 梁允瑜深情自揭爆粗原因　曾為情自殺：整個人扭曲

《2021香港小姐競選》準決賽於上周日（22日）舉行，12強佳麗已順利誕生，其中有不少被踢出局的佳麗令人非常意外，而有「粗口港姐」之稱的梁尤瑜（Chloe）首回合便被foul出局，賽前Chloe屬於大熱，她在接受傳媒訪問時候對結果表明不滿及感到驚訝。

Chole賽後接受訪問表示對落選感不甘心。（陳順禎 攝）

昨天（23日）Chloe便在IG打了一段千字文大吐苦水，她寫道被foul出局的一刻坦白說自己也是驚呆了，落選原因Chloe認為是與自己的一段過去有關，她寫道：「由粗口片段流出以來 我都一直沒有解釋過，我相信每個人都有經歷過分手，而我從來是一個感情行先的女生，三年前，我曾經也為愛情弄得失去自我，為了對方 不介意把自己放到很低的位置，如寵物般順從去討好對方，介手、食藥自殺、死去活來的挽留對方。這段不健康的關係，把我整個人扭曲了，直到被分手，身邊的朋友陪伴我喝酒解愁 喝醉了說了粗口去發洩，朋友也錄低了來取笑我喝醉後的搞笑行為 post了上story。我酒醒後看到覺得自己很醜也匆忙叫朋友刪除了，直到新聞報道，其實我自己忘了有這一段片。」

Chloe IG打千字文發洩情緒。（IG：cl.chloee）

Chloe認為外界因她邊吃魚旦邊說粗口，已經將她定罪了，像犯法了一樣，但人誰無錯無過去？「年輕時沒犯過錯，何況是我三年前大學時的生活。是不是因為以前的事就可以斷定我的人格，否定我的所有，接下來是更多的負面新聞。有一些真相給人加鹽加醋，誇大說法，然後被說得真的有做似的，實在有點委屈。」

Chloe認為被淘汰係落選原因。（IG：cl.chloee）

在比賽中Chloe表示已盡了全力便無憾，落選了雖然可惜，不過可能也是一種解脫，至少不用再面對負面新聞、人身攻擊和惡意批評，這些也給予了她極大壓力，「現在的我 反而覺得輕鬆自在，終於可以做回真正的自己，終於可以不再被困於別人對我設定的規範。我相信這裏並不是我終點，雖然事與願違，但我相信上天會有更好的安排。」

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