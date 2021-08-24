後生仔傾吓偈|A0游嘉欣解讀Casual Relationship：咩都做得無責任

林穎彤似乎喺Casual Relationship方面，都十分有經驗。

最新一集《#後生仔傾吓偈》以「Casual Relationship」為題，有人認為呢種關係屬於「only sex」，亦有後生仔認為「可以話係單身，隨時分手無責任」而宅男女神嘅游嘉欣（游游）就將Casual Relationship解讀為「咩都做得 但無責任」，她表示：「即係我呢刻我同你拖完手，但係唔代表我哋係男女朋友」目前仲係A0嘅游游仲話自己接受呢種關係，亦唔介意嘗試一下，之後隨即被馮盈盈笑她可以長期A0但有多段Casual Relationship。

游嘉欣話自己仲係A0。

講到Casual Relationship嘅好處，游游就話可以得到自己想要嘅。「唔使點去思考要為呢段關係付出啲咩，大家純粹開心就ok，但長遠嚟講，你要點同人解釋同嗰啲人嘅關係，啲人會覺得你好唔正經，但我覺得睇大家需求，如果只係追求快樂，又OK對方出面有另一伴侶，我真係覺得呢種關係冇關題。」游游雖然認真地去解讀Casual Relationship，又講到自己可以接受呢種關係，但當被問到如果之後幾年仲未搵到男朋友，會唔會都想試下Casual Relationship時，佢就有少少猶豫。「我會想做，但我會做唔出，我係比社會規範咗，我可以接受人哋有呢種關係，但接受唔到發生喺自己身上。」頭盔最緊要戴得夠快！

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