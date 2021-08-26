天龍八部｜劉玉翠隔24年由阿紫升呢做阿媽　真正金庸常客另有其人

新版《天龍八部》劣評如潮，尤其是主演的選角以及不合理改編的問題。雖然成績不算差，開播初期連續7天成為黃金時段視電視劇排名冠軍，巿佔率有7%，但新版《天龍八部》卻難逃被網民譴責的命運，「豆瓣」評分更低至3.5/10分。

自從第二十一集聚賢莊上喬峰大開殺戒之後，劇集的故事推進較明快，耐看度大大提升。（網上圖片）

不少觀眾都認為，金庸小說中的角色最合襯的角色早以出現於以前的改編劇集作品之中，以喬峰為例，香港版本梁家仁、黃日華以及內地版本的胡軍各有支持者，難以取代；又或者是《神鵰俠侶》中的楊過，劉德華和古天樂演過之後，往後所有楊過都被比下去、由李若彤飾演的小龍女亦如是。其實武俠小說中的角色被先入為主地「形象化」的現象不止出現於故事的主角，亦出現在演員身上，以香港演員為例，每逢有「金庸系列」作品的出現，梁家仁、呂良偉、苗僑偉等名字或者已浮現在觀眾的腦海，而事實上，無論是中、港、台的金庸作品，亦喜歡讓「金庸」演員換個身份再現劇集，今次新版的《天龍八部》就有呂良偉以及劉玉翠。

劉玉翠在1997年TVB版本《天龍八部》中飾演阿紫，事隔24年，劉玉翠再演《天龍八部》就升呢變成阿紫親母阮星竹。（微博圖片）

呂良偉以前未出現於《天龍八部》的宇宙，不過他也是「金庸常客」，2017年大獲好評的《射鵰英雄傳》中，呂良偉飾演一燈大師。（網絡圖片）

真正的「金庸常客」

劉玉翠除了曾演過阿紫和阮星竹之後，她還參演過1998年TVB版本《鹿鼎記》，飾演「建寧公主」一角；而呂良偉的履歷更加豐富，曾於1978年版《倚天屠龍記》飾演丐幫長老、1985年《雪山飛狐》飾演胡斐／胡一刀、2002年《書劍恩仇錄》亦擔任文泰來一角。不過說到真正的「金庸常客」卻定非TVB甘草演員秦煌莫屬！由佳藝年代開始，秦煌曾參過演13部金庸小說改編劇集（未計電影），當中飾演周伯通以及趙半山的次數最多，各有4次，可謂與「金庸」畫上等號！

即睇香港6位「金庸常客」：

+ 25

同場加映：天龍八部｜朱珠獲封「最美康敏」 背景顯赫仲同法拉利總裁拍拖？

+ 7

即睇六位《天龍八部》劇集版康敏：