專訪 | 林夏薇入行逾10年　有意爭視后：冇人會唔志在攞獎

現年34歲的林夏薇2011年加入無綫（TVB），加上簽約TVB前已獲邀參與不少話劇及舞台劇的演出，至今入行逾10年。成功搣甩「林峯堂妹」標籤的她，近年參演不少話題之作，現在她事業穩步上揚，她坦言雖然未知自己有沒有資格獲獎，但有機會的話都想一爭視后，「冇人會唔志在。我覺得獎項係對演員一個好大嘅肯定同鼓勵。咁如果有機會，咁我梗係想爭取呢個機會。」

髮型：Ivan Lee @ Headquarters

化妝：江中平化妝室

場地﹕La Porte HK

攝影錄製：梁碧玲

影片剪接：邱愛霖



林夏薇近日拍攝劇集《七公主》。（梁碧玲 攝）

林夏薇的首部電視劇為《結‧分@謊情式》，出道時被貼上「林峯堂妹」標籤，曾經有不少人都認為她是靠關係上位，但她沒有被沮喪打敗，反而努力磨練演技，2015及2016年連續兩年奪下無綫（TVB）與新加坡星和電信協辦的《星和無線電視大獎》「我最愛TVB女配角」，又多次獲提名為「飛躍進步女藝員」，外界終認可其演技實力。其後又演出《十二傳說》、《今宵大廈》，《逆天奇案》，「林夏薇」這個名字成功入屋，她亦躍上TVB一綫花旦之位。

林夏薇於新劇飾演癡情未亡人顧語嫣，為演繹對亡夫思念的強烈程度，不惜全裸演出。（影片截圖）

林夏薇棄法律系 投考表演系

林夏薇的演員之路並非一帆風順，一反外界認為她靠關係上位的印象。她提到當初獨自飛往北京投考北京中央戲劇學院，家人強烈反對，勸喻她應繼續投考法律系。不過外柔內剛的林夏薇勇往直前，從8000多人中脫穎而出，成功入讀表演系，更加入香港話劇團做全職演員，「考到咗，家人就冇再反對，變得非常支持。」

林夏薇與媽媽。（IG@rosinalam）

曾被質疑靠堂哥林峯上位感壓力

提及入行辛酸史，除了早期做跑龍套被騙錢外，遭外界看低的滋味絕不好受，掛住「林峯堂妹」之名，無可避免地，不少人都會質疑她是否靠關係上位、缺乏實力，她坦承這個標籤帶來的不是機會，而是壓力。她說：「其實一開始都唔覺嘅，我喺話劇團有啲女主角嘅戲播緊，有好多海報。後尾啲人先知，我係佢個妹，啲人就將將焦點去晒我嘅家庭度。」林夏薇說。

她又坦言：「（「林峯堂妹」的標籤）對於我嚟講係一種壓力。畢竟佢真係我哥哥。但佢入行就送咗我三個字，『靠自己』。我哋都係兩個獨立個體，靠自己努力行到而家，佢係我一個好好嘅榜樣，所以我唔會諗嗰啲嘢。」直至她蟬聯兩屆「我最愛TVB女配角」，各大新聞都報道指林夏薇已搣甩標籤，她才鬆一口氣，「其實我係好開心嘅，因為可以係工作上得到大家嘅認同。唔應該講係你自己搣甩，係人哋話搣甩。」

林夏薇搣甩「林峯堂妹」的標籤，實力終受認可。（梁碧玲 攝）

有心想攞獎：冇人會唔志在

其後林夏薇飾演不少令人眼前一亮的角色，令她成功入屋，她表示：「例如《十二傳說》嘅潘教授，我喺路上觀眾就會叫我潘教授。《逆天奇案》阿Wing（馬穎思）佢哋封為『國民女友』。我覺得呢啲都係觀眾對我嘅肯定同鼓勵。」

林夏薇2015年7月低調下嫁年長16年的金融才俊莫贊生，2018年為了調理身體生小孩，約滿後離開TVB。林夏薇的丈夫一直支持她演戲，但亦有不少聲音認為她家庭為重，對攞獎並非存有太大野心。她笑着否認：「冇人會唔志在（攞獎）」。

林夏薇與金融才俊老公莫贊生一直十分恩愛。(林夏薇ig)

「我覺得獎項係對演員一個好大嘅肯定同鼓勵。咁如果有機會，我梗係想爭取呢個機會，只不過你知道好多時有好多因素，演員只可以做好自己本分。」但擔心自己唔夠班攞視后嗎？林夏薇認為：「其實我覺得Level嘅嘢唔係自己定義，我覺得所有嘢都係來自觀眾對你嘅肯定，同埋專業人士對你嘅肯定。」

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