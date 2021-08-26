陳積榮女友舉辦展覽宣揚「愛要及時」：希望來賓等同參加我嘅婚禮

前無綫（TVB）藝人陳積榮（Jeff）去年確診患上第四期肺癌，雖接受不同治療，終因病情每況愈下於今年5月不敵癌魔離世，終年38歲。陳積榮女友Lillian特意舉辦展覽《記住我們、好好說再見》，望透過二人的愛情故事傳遞「愛要及時」的訊息，同時希望可以跟男朋友好好說聲再見。C AllStar成員陳健安（On仔）和梁釗峰（釗峰）也有到場支持Lilian，他們亦為今次的展覽唱出主題曲《記住我們》。

陳積榮女友Lillian舉辦展覽《記住我們、好好說再見》，望透過二人的愛情故事傳遞「愛要及時」。（葉志明攝）

Lilian接受《香港01》訪問時表示今次的展覽是一個婚禮的呈現，最主要的目的是宣揚「愛要及時」：「唔單只係愛情，所以會包括佢同女朋友嘅互動、同屋企人喺醫院最後畫嘅畫，最簡單係希望大家記住我哋，記住Jeff生前最靚一面。希望嚟嘅來賓等同參加緊我嘅婚禮一樣，可以同Jeff Say Bye Bye，亦都係對我嘅祝福。」

C AllStar成員陳健安（On仔）和梁釗峰（釗峰）也有到場支持Lilian。（葉志明攝）

她透露是次展覽由Jeff離開一刻開始籌備，共用了三個月時間，她坦言過程百感交集：「開頭一定係唔開心，做做下之後會緩下落嚟，因為知道係一個情感治療。我畫嗰幅畫都畫咗三個月，除咗婚紗，幅畫都係自己同姪仔一齊畫，都係一個好好嘅情感抒發，我唔擅長佢擅長嘅嘢，所以呢個係二合一嘅婚展。」

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獻唱主題曲的On仔和釗峰均表示非常感動，On仔說是一份很大的心意：「本來係Jeff嘅求婚歌，我哋點樣可以完成佢呢份心意，代替係一定代替唔到。Jeff嘅朋友，亦都係作曲人Samson，畀咗佢哋去旅行拍嘅片我睇，歌詞有提到片入面嘅細節，我睇完加埋佢兩個真實嘅愛情故事，好投入佢哋嘅愛情世界，錄音嘅時候好感動。」釗峰表示透過這首歌、今次的展覽，以及接觸到Jeff身邊的朋友後，更加認識Jeff的為人：「有啲神交嘅感覺，好似真係認識咗咁，一切都係緣份。」