「容姨」譚倩紅與吳麗珠慶祝生日　90歲依然精神奕奕好精靈

曾在TVB經典處境劇《真情》中飾演容姨的譚倩紅，已經淡出幕前多年，不過她的退休生活亦多姿多彩，日前資深傳媒人汪曼玲就在社交平台Post出多張與譚倩紅的合照，並寫道：「吳麗珠和紅姨都是八月之星，更在28/8同月同日生辰快樂。珠女特別安排飲茶，和媽咪紅姨做生日。紅姨原來今年90歲，行動敏捷、頭腦清晰、有超凡記憶力，舊故事如數家珍。身體健康，口中一把白牙，無一隻假牙，是否很令人羡慕呢！她得閒唱下粵曲做善事、已有七年沒有再拍戲，日子過得優悠自在，是個快樂的老人家。」



譚倩紅與吳麗珠同月同日生日。（微博@汪曼玲）

相中所見即將踏入90歲的譚倩紅精神奕奕，她更對着鏡頭大擺Pose，依然精靈活躍。粵劇行出身的譚倩紅在5、60年代於不少劇團擔任花旦，當年還獲邀拍了不少電影，之後她憑着處境劇《真情》中容姨一角深入民心，直至2004年演出亞視劇集《8號巴士站站情》後就退出娛樂圈。2015年譚倩紅經歷喪夫之痛，她在接受訪問時表示用了一年時間才走出陰霾，平復心情後，她閒時與老友唱粵曲、打太極，享受退休生活。2019年譚倩紅到紅館睇容祖兒演唱會，身為陳寶華契媽的她又在劇集《多功能老婆》拍攝期間特意去探班，令在場的演員非常驚喜。

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而同場的吳麗珠（珠女）原來今年都已經61歲，畢業於1980年藝員訓練班的她早期是綜藝節目《歡樂今宵》中「歡樂小姐」的一員，當時大受歡迎的她四出登台，她曾試過一晚走七場登台，相當犀利。不過隨着《歡樂今宵》停播，珠女淡出電視圈，轉行做地產經紀，她曾在訪問中透露：「我第一單交易係一個1,800幾萬豪宅，我純袋8至9萬蚊傭金，真係覺得幾好喎！後來就貪心，做地產、股票、登台、拍攝，又做製作工作，一次過打五份工。」高峰期試過擁有5至6層樓，可惜後來因為炒樓，將所有投資賺來的錢一鋪清袋。近年珠女仍有參與幕前演出，她曾參演ViuTV劇集《未來還未來》和《VR驅魔人》，亦有在處境劇《愛·回家之開心速遞》中客串演出。

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