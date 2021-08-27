鄭爽《倩女幽魂》陰陽合同逃稅被罰2.99億人民幣　官方下令封殺

鄭爽因代孕棄養一事，星途由天堂跌落地獄，早前指自己在美國生活拮据。（鄭爽微博）

內地女星鄭爽因代孕棄養一事，星途由天堂跌落地獄，近日再被爆出拍攝電視劇《倩女幽魂》期間以陰陽合同逃漏稅。央視新聞報導依法對鄭爽追繳稅款、加收滯納金並處罰款，共計2.99億人民幣（約3.58億元港幣）。

鄭爽稱無法承擔電視劇大額賠償 自爆生活拮据：每日喝自來水為生

央視新聞報導依法對鄭爽追繳稅款、加收滯納金並處罰款，共計2.99億人民幣（約3.58億元港幣）。（微博圖片）

8月26日晚，網友發現她個人微博及工作室微博都遭「永久禁言」、超話（熱門話題）被封，電視劇也連夜下架。上海市稅務局第一稽查局查明，鄭爽2019年主演電視劇《倩女幽魂》，與製片人約定片酬為1.6億元，實際取得1.56億元，未依法如實進行納稅申報，偷稅4302.7萬元，其他少繳稅款1617.78萬元，加上其他演藝收入，鄭爽2019年至2020年未依法申報個人收入1.91億元，偷稅4526.96萬元，其他少繳稅款2652.07萬元。依法對鄭爽追繳稅款、加收滯納金並處罰款共計2.99億元。目前，鄭爽已在規定期限內繳清全部稅款和滯納金。稅務部門正依法督促其在規定期限內繳清罰款。

國家廣電總局下令停播鄭爽節目。（網上圖片）

此外，本案舉報人之一張恒作為鄭爽《倩女幽魂》項目的經紀人，涉嫌策劃了1.6億元約定片酬的拆分合同、設立「掩護公司」等事宜，上海市稅務局第一稽查局已依法對張恒進行立案檢查，並將依法另行處理。國家廣電總局決定：不得播出電視劇《倩女幽魂》（發行許可證號：（京）劇審字（2020）第018號）；各級廣播電視播出機構、廣播電視視頻點播業務開辦機構和網路視聽節目服務機構不得邀請鄭爽參與制作節目，停止播出鄭爽已參與制作的節目。