大叔的愛︱陳子豐自爆入ViuTV前窮到燶　曾兼職賣保險：生意好差

黃婉曼（Icy）昨晚（26/8）邀請了ViuTV藝人陳子豐擔任Facebook直播節目嘉賓。陳子豐在劇集《大叔的愛》為Anson Lo由直變孿，甘願犧牲妻兒去追尋真愛，但原來現實生活中的他卻是一名盡責老公、爸爸，提到家庭生活，他便笑指老婆是MIRROR忠粉，尤其喜歡陳子豐戲中情敵Edan，是一名「爵屎」：「佢甚至有自肥計劃，叫我邀請Edan同Anson佢哋回家聚會。」子豐與太太訂了規矩，家中若放了MIRROR成員海報或大相，必須有他同樣大細的相片放在旁邊，當然陳家只放一家三口靚相。

黃婉曼（Icy）昨晚（26/8）邀請了ViuTV藝人陳子豐擔任Facebook直播節目嘉賓

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港版《大叔的愛》近日反攻日本首播，陳子豐坦言劇集令人知名度、收入大增：「呢排搵多咗錢，多咗啲廣告，我IG都突然多咗人追蹤，藝人就係希望咁，多謝觀眾咁鍾意我。」他亦有回想未加入ViuTV前，收入不穩的情況：「嗰時好窮，冇工開時我試過兼職賣保險，客人多數係身邊朋友同屋企人介紹，佢哋買晒就冇其他客，我怕醜唔夠主動去接觸陌生人，最終因為始終克服唔到，結果生意差，做咗一年就冇做。有一日着住老西嘅我經過海港城，望住鏡中自己倒影，我覺得唔自在，自己啱喺鏡頭下多啲，就結束保險生涯。」

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Icy追問陳子豐有否諗過未來囝囝性取向的問題，他說：「有呀，我希望佢公開前畀啲Hint，滲少少出嚟畀我知，唔好一嚟就帶個男朋友返嚟畀我Surprise，我唔想變成晴天霹靂爸爸。我都好傳統吓，又係潮州人，得一個仔，好希望佢可以傳宗接代，而家就同囝囝多啲傾偈，建立朋友關係，怕佢反叛期時乜都唔同我講。」話雖如此，子豐還是思想開明爸爸，接受和尊重兒子將來一切選擇，全部有商量。