Rose Ma慘遭性騷擾收過百「鳥圖」　七仙羽超渡照片不適中途離場

「電競女神」馬俊怡（Rose Ma）一向走性感路線，不過近來她卻選擇收起性感，社交平台上亦少了很多福利照。Rose Ma昨晚（26日）在ViuTV綜藝節目《七救星》透露當中原因，她說遭受性騷擾，社交平台的私訊不斷收到男性下體的照片：「打開IG DM、Facebook嘅Message就會見到男性下體，有時有片。冇見到樣，係嗰個部位嘅Close up。」飽受困擾的Rose Ma向七仙羽（七師傅）求助，七師傅用一連串的方法助她「排J毒」。



「電競女神」馬俊怡一向走性感路線，不過近來她卻選擇收起性感，社交平台上亦少了很多福利照。（IG圖片）

七師傅先列出Rose Ma惹「J禍」的三大原因，分別是人紅事非多、容易吸引爛桃花以及怨氣太深。七師傅先為Rose Ma所收到的過百張「J圖」超渡，她向每張照片唸出經文，不過由於畫面太衝激，見慣大場面的七師傅一度感到不適需中途離場休息。她解釋：「點解咁似豬肉、牛肉，因為我驚肉，所以有啲嘔心感覺。影呢啲相嘅人背住好重嘅罪孽，幫佢清好多相，所以覺得有啲辛苦。」過程中，主持Kathy仔亦看到面容扭曲狀甚辛苦。

「J圖」超渡完畢後，七師傅就安排Rose Ma在石春路上跳繩以及踢公仔，提供宣洩渠道讓她可以大叫釋放自己，以痛楚引發叫聲將體內J毒排出。然後再進食長條形食物和飲用能量大悲水，最後更與師傅一同浸鮮花浴，師傅笑言：「我連形象都唔要，要普渡眾生。」Rose Ma雖然換上泳衣，不過卻用毛巾包着自己，看來她暫時決心要收起性感。

逐格睇七師傅幫助Rose Ma：

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