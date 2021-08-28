趙薇22歲繼子女友靚樣再成焦點　已刪昔日甜蜜合照繼續曬富貴生活

趙薇前晚 (26號) 驚傳疑突然遭內地封殺，雖然這個消息並未得到官方證實，但趙薇的微博超話已被關閉，在各大影片平台上，趙薇主演的多部作品也都被除名。有關趙薇過去的一些事件和報道亦被翻出來。有網民就提到趙薇的繼子與女友曾經於微博公開放閃。趙薇與老公黃有龍婚後育有一女兒「小四月」，而黃有龍與前妻亦有一名兒子，現年22歲的黃小寶，有指黃小寶的名字其實是黃益。趙薇雖然有自己的親生女兒「小四月」，但對繼子小寶亦一直視如己出，同樣相當疼錫，而「小四月」與哥哥也相處得好融洽。

趙薇與老公黃有龍婚後育有一女兒「小四月」，而黃有龍與前妻亦有一名兒子。(視覺中國)

小寶雖然不是圈中人，但由於繼母是趙薇，所以他也備受關注，他的戀情更一度登上了多個熱搜榜。小寶的女朋友曾在去年10月於微博高調公開兩人戀情，還冧爆表示：「小王子的玫瑰花」，又post了她和小寶的合照，十分之sweet。據悉，黃小寶的女友名叫丁丁，有指丁丁比小寶年長一歲多些，是姊弟戀。兩人當時剛拍拖不久，正處於熱戀期愛得甜蜜，丁丁還特地將微博上的名字改成了丁寶，也就是結合了她和男友的名字，又post了多張拍拖照高調放閃大騷恩愛。

趙薇疑被內地封殺。(趙薇微博)

兩人的奢華生活亦成為了網民的焦點，相中的丁丁與男友小寶正身處一間高級西餐廳享受燭光晚餐和嘆紅酒，她手上還戴着一隻巨型藍寶石鑽戒，非常之搶鏡。而她微博入面的標示地點是英國，相信她和小寶都身在當地，從她所post的相中可見她的生活相當富貴。而丁丁也絕對是靚女一名，她有些靚相更把她拍得充滿仙氣，甚至有一種驚為天人的感覺，而且身材也極Fit。不過，有網民近日就發現她與小寶昔日的甜蜜合照已經不見了，未知兩人是否仍在拍拖，但是她的微博仍在用丁寶這個名字，估計兩人依然是情侶關係。而丁丁的微博靚相亦有繼續曬她的富貴生活。

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