香港小姐2021｜三甲有內定人選？　「翻版楊采妮」梁凱晴佔一席位

《2021年香港小姐競選》於上周8月22日舉行了準決賽選出最後12強入圍佳麗，下周9月12日星期日亦會舉行決賽選出今屆的冠亞季軍。熒幕前觀眾睇到的佳麗表現，可能只有短短幾個小時，但其實入圍佳麗已經進行了為期兩個多月的比賽，過五關斬六將才晉身12強。退一步說，最清楚每位佳麗的除了她們自己外，就一定是TVB大會以及一班香港小姐師姐。



12位入圍決賽佳麗各有優點，未到最後都不知誰勝誰負。（資料圖片）

要從12位佳麗推斷誰是冠亞季軍，「話難唔難，話易唔易」，但從以往TVB給予傳媒的新聞稿中也能看出一點端倪。例如今日（8月28日）的新聞稿中，就分別以陳聖瑜、宋宛穎以及梁凱晴作為標題撰寫，形容宋宛穎（Sabina）精通芭蕾舞、拉丁舞等各種舞蹈，陳聖瑜（Yvette）也是「周身刀張張利」，12歲就已經考獲8級古箏，梁凱晴（Carina）懂得攝影之餘也十分擅長西方舞。

梁凱晴在準決賽中整體表現很不錯。（資料圖片）

除了幾篇新聞稿中多次特別提起以上三位外，節目《We Miss Hong Kong STAY-cation晉級賽》中她們也有較多表現機會，其中一集佳麗自我介紹時，梁凱晴因為緊張而失手，就獲得「師姐」莫可欣提醒：「你講嘢太單調，你似喺電視介紹自己，我感受唔到你，似唸稿多啲，要多番啲高低音。」又例如在水底寫真環節中，陳聖瑜的表現就被形容「超水準演出，自信十足地展現漂亮笑容及美態」。宋宛穎，也因在準決賽中的問答環節目表現出的急才更令她在評判之中留下良好印象，同時她也是導師鄭丹瑞心目中的三甲。

陳聖瑜由頭帶到尾，三甲應該走唔甩。（資料圖片）

當然，梁凱晴、陳聖瑜和宋宛穎三位還是有其個人優勝之處，才能得到評判、觀眾以及傳媒的焦點，除了外在美一目瞭然，梁凱晴也是英國薩里大學酒店管理學畢業生以及香港城市大學，市場管理範疇相關的數據分析研究的項士生，更曾被教授建議升讀博士課程，名副其實是一名學霸。本身就有四分一葡國血統的宋宛穎，媽媽也是澳門小姐亞軍，而她也是多倫多大學讀生物化學及人類生物學的畢業生，有美貌、有家底、有學歷還有智慧，成個package都十分完美。雖然陳聖瑜的學歷、家底不及以上兩位，但勝在已是半圈人，IG有高人氣之餘也有不少圈內人追蹤，而且她曾任職LV品牌的零售統籌，社會經驗和口才絕對比其他佳麗優勝。

宋宛穎得到不少師姐歡心，而且準決賽中展現出突出的急才和口才，「黑馬」後來居上。（資料圖片）

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