C AllStar經理人斥姜濤廣告擾民　MIRROR三個月勁接22個名牌廣告

C AllStar經理人公司私人國老闆阿拔日前在社交平台大表不滿，直指姜濤廣告達至「擾民級別」，又稱MIRROR正職並非歌手，而是廣告從業員，言論一出惹來網民極大討論。C AllStar成員On仔和釗峰分別在IG回應事件，釗峰說「大人」的言論絕不代表組合立場：「對於我嚟講，『大人』嘅言論我冇資格批評，只能夠講，出於釗峰意見，呢個絕對唔係我哋一貫組合嘅立場同方向。」



C AllStar經理人公司私人國老闆阿拔日前在社交平台大表不滿，直指姜濤廣告達至「擾民級別」。（IG/ @keung_show）

根據廣告媒體監察公司admanGo最近發表的數據，上半年廣告支出最高的八大品牌中，有四家都找了MIRROR擔任代言人，而且他們代言的產品以及出席的品牌活動總會吸引一大班「鏡粉」支持。MIRROR在IG的廣告帖文亦獲得大量讚好，就以阿拔所講「擾民」的PayMe廣告為例，姜濤所跳的「PayMeow」舞影片花絮，短短4日就已經有28.5萬次觀看和超過三千個留言，而大部分留言均是正面的，照這樣來說，MIRROR的廣告又是否真的如阿拔所講達到「擾民級別」呢？

另外，單單以奢侈品牌為例，姜濤在過去三個月已經接了5個包括Burberry、Fendi，Cartier等等。以在商言商的層面來說，如果姜濤真的「擾民」，試問這些大牌子又會否找他來代言？一齊睇下MIRROR在過去三個月接下的名牌廣告，亦足以證明他們的受歡迎程度。

點撃睇MIRROR過去三個月的名牌廣告，共有22個！

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