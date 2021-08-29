香港小姐2021｜三位佳麗藝術造詣勁高　陳懿德自稱佳麗御用攝影師

《2021香港小姐競選》的佳麗經過重重挑戰後，12強佳麗早前終於誕生，分別是2號陳懿德、3號陳聖瑜、4號關楓馨、8號宋宛穎、10號楊培琳、12號葉靖儀、13號王嘉慧、14號邵初、15號梁凱晴、18號莫韻諰、19號施茉莉、20號梁菁琳，而決賽將於9月12日（星期日）隆重舉行。

Cathy估唔到咁叻女。

早前學霸身份令人眼前一亮的王嘉慧（Cathy），除了考獲健身教練專業資格外，原來在藝術方面亦是達人級！Cathy提供給TVB的照片中，發現Cathy除了畫功了得，連手作首飾、珠寶首飾設計圖、食物繪圖、櫻花繪圖、人手縫紉也難不倒她，可說多才多藝，單看相片也能感受到Cathy的非凡實力。Cathy事後透露因為從候家人為她安排了很多興趣班，其中一樣正是畫畫：「學吓學吓就真係愛上咗，大概學咗五至六年。依家我得閒都會畫吓畫，用嚟放鬆心情。」

左手邊：邵初，右手邊：陳懿德

至於外表古典味濃的邵初（Kristy）及陳懿德（Rachel）亦有令人意想不到的藝術造詣。先說Kristy中學才正式學習畫畫，其畫作風格更是別具一格，她說：「我嘅畫作通常圍繞表達情緒問題，或希望女性被關注嘅題目。我有部分畫作放咗喺以前英國嘅學校度做展覽，仲有一幅畀英國中學老師買咗。嗰幅畫作有一個企喺唔同水平線嘅自己！表達有時感覺自己無法完全融入周圍嘅環境，就好似喺同一個地方但唔同空間咁，有啲似喺熱鬧環境中但又感到寂寞嘅感覺。」

而中大新聞系畢業的Rachel擅長拍攝人像、風景及食物，同時更熱愛歌劇的她，現時已經是8級聲樂專業資格，Rachel說：「我由細到大都鍾意唱歌，中一、中二媽咪畀我去伍樂城先生嘅音樂學校學唱流行歌，之後再學聲樂同埋考到8級專業資格。（會唔會決賽當晚表演？）睇機會啦！」另外剛提到熱愛攝影的Rachel，透露是今屆入圍佳麗們的御用攝影師：「我有成日幫佢哋影靚相，佢哋IG甫嘅相，有啲係我嘅作品嚟架。」

點擊睇幾位港姐嘅作品，真係好靚！

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