36歲林熹瞳長文憶流產陰霾　封閉自己：日日人唔似人鬼唔似鬼

林熹瞳（Rachel）去年10月與圈外男友何思哲（Carson）結婚。（資料圖片）

36歲林熹瞳（Rachel）去年10月與圈外男友何思哲（Carson）結婚，今年4月於Facebook透露自己懷孕八周四日，但bb突然無心跳，向網友求助，可惜於4月19日再度更新表示已流產：「有無限多的傷心、憤怒、哀痛和疑問。」相隔4個月Rachel撰文透露流產後的黑暗日子：「BB離開後，我封閉了自己，除咗老公，乜人都唔想見，日日人唔似人鬼唔似鬼！」

林熹瞳透露bb無咗心跳。（林熹瞳FACEBOOK）

林熹瞳懷孕２個月宣佈流產：心中永遠也會為你留一個很重要的位置

Rachel指自己流產後封閉自己：「因為我狀態太差，太醜樣，滿心憤怒和哀痛，根本唔想見人。但冇諗過，我傾傾吓開始打開心扉，同佢傾咗8個小時，由張床傾到出沙發，無論我發怨氣，分析件事，定由盤古初開講起我的心路歷程。那天起，我終於肯落番街，但一落街先發現原來身體真係差咗好多，行去超級市場買啲嘢，都要唞足一日。」

林熹瞳感激好友不離不棄支持。（IG：@rachellam1016）

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多得好友無私陪伴，Rachel一步一步走出陰霾：「之後突然收到通知， TVB的「逆天奇案」要宣傳，我好想去，非常想去，但身體狀況令我好擔心，我膽粗粗地打電話去問她，可否陪我去宣傳？她竟然話，昨天已經攞咗大假，預咗陪我去，就算我唔俾，她都會跟著來。結果連綵排，一個半月內，前後分別陪我去咗7-8次左右，她每朝買定早餐上嚟我屋企接我出發，去到TVB只係當自己係助手，不停幫我拎嘢，照顧我飲水，幫我瞻前顧後，如果冇咗佢，我相信我真係做唔到。結果宣傳期完咗，我亦都康復了。」

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