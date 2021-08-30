湖南衛視主持田源涉嫌性侵　背妻出軌女性好友多達千人

男星吳亦凡涉嫌強姦被捕後，內地演藝界多位男星被揭發黑歷史，包括《天天向上》的主持錢楓被爆下藥性侵，想不到另一位前主持田源，也被爆利用職權帶女生上房性侵，只是該名女生Anna嚇得反應如死屍，才獲田源放行，之後仍然受到一年的電話騷擾，而事件曝光後，網民隨即翻田源舊帳，指他背妻出軌，跟多位女生到酒店偷歡，而他的女性好友更多達1000人，好男人形象盡毀。

田源跟錢楓難兄難弟，也是涉嫌性侵。（微博圖片）

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前《天天向上》主持田源，近日被女生Anna爆料，指在2010年作為嘉賓參與節目錄製，因而認識了主持人田源，錄完節目後，田源還帶Anna去吃長沙美食，之後田源說要拿點東西回酒店，又叫Anna幫手，上房後田源即露出真面目，對女生強吻，上下其手，又將她推倒床上，Anna稱當時嚇得不敢動彈，任由對方性侵，但田源嫌棄她沒反應如死屍，說「太沒意思」而離去，Anna怕被封殺，一直不敢報警，但仍受到田源電話騷擾一年，直至吳亦凡性侵事件後，Anna才勇敢站出來。

田源全靠湖南衛視一哥汪涵提攜。（微博圖片）

田源2008年加入《天天向上》，經常帶同太太趙楠上節目，建立起好爸爸形象，背後卻是另一個面孔，2012年被爆出跟女生的聊天紀錄，至2015年更有背妻出軌的床照流出，被逼暫別《天天向上》一年，翌年復出，有網民爆料指田源的微信號有多達1000名女性好友，不折不扣是時間管理大師。現時內地打擊劣跡藝人，田源被女生翻舊帳爆料，隨時步錢楓後塵，無得留低。

同場加映：錢楓涉嫌性侵風波