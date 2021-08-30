Cheronna＠Super Girls為舊愛自殘 ：將啲碟掃落地照踩上啲碎片度

Super Girls成員Cheronna（吳嘉熙）近日為陳志雲網上節目任嘉賓，提到父母在她小學一年級離職後，影響深遠，但為了不想父母擔心，所以一直都扮開心，期間Cheronna一度喊爆，但她表示十分感恩父母一直給她很多愛。

Cheronna表示雖然與媽媽感情要好，但自覺需要個人空間，所以近年開始獨立。(IG圖片)

節目中，Cheronna提到當年為了入行而選擇休學，至今仍然大學畢業成了她的遺憾。「嗰陣我以為入行賺得快啲同多啲，呃人 千其唔好信，入咗行之後『唔係嘅』變到而家媽媽會擔心我收入。個個都以為我哋吸金，唔係㗎 又可以話完全唔係 我哋都有收入，但你諗下我哋要同公司分、再5個人分，所以話真係唔係好多。」Cheronna表示入行不久，就發現了賺錢唔快的真相，甚至試過要問公司借錢。「呢兩年最艱難，去到冇收入，艱難到要媽咪出去做嘢，其實開頭媽咪出去做嘢我係唔鍾意，因為以往佢都唔係一個打工嘅人，而家佢要打工我最擔心係佢比人蝦。」Cheronna表示媽媽之前以freelance形式工作，直到近年她才變成正職。

Cheronna從未向父母表達過自己的不快，。(影片截圖)

Cheronna表示在感情方面，會將爸爸的影子投射到男友身上，會質疑對方不會做一個好老公。她又坦言曾經有一個控制狂男友，拍拖3個月就經常「癲咗咁鬧交」，逼到她成日爆喊，甚至自殘身體，她說：「當時我希望用傷害自己嘅方法去平息件事，曾經自己摑自己，打落牆搞到自己瘀曬，啲碟掃埋落地照踩上去啲碎片度。」其後Cheronna與黃奕晨（Dixon）拍拖，但她坦言因上一任男友的關係，令她不敢全身投入，期間更懷疑對方出軌，「我唔知呢個第三者係咪的確存在，可能係佢行動上令我誤會嗰個係第三者，我冇搵真相，但我有啲證據！」Cheronna表示最後因迫得對方太緊，故分手收場，她在節目中表示感到十分抱歉。