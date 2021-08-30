鬼同你OT｜與《先生貴性》故事設定極相似　胡定欣陳慧珊倒模咁滯

由胡定欣、田蕊妮以及陳豪主演的TVB劇集《鬼同你OT》（2015）將於今晚（30/8）接替《先生貴性》（1999），於翡翠台深宵時段重播。兩部作品的首播相隔16年，加上無論演員陣容和製作班底完全不同，甚少觀眾會將兩者雙提並論。然而，今次TVB安排《鬼同你OT》接棒，除了發現兩者均以「鬼魂」作為題材之外，就連故事情節和角色設定都找到不少共通點！

《先生貴性》，由戚其義監製、周旭明編審，主演包括有羅嘉良、陳慧珊以及江華。（網上圖片）

《鬼同你OT》，由徐正康監製、翁善瑩擔任編審，主演包括有田蕊妮、胡定欣以及陳豪。（網上圖片）

《鬼同你OT》講述三失中女孫淑梅（田蕊妮飾）誤用手機電死了姜蓉（胡定欣飾），但姜蓉「陰魂不散」，其靈魂最後依附在被雷死的「兇器」中，之後她被孫淑梅解放，孫淑梅亦成為「唯一」可以見到姜蓉靈魂的人。

而《先生貴性》則是講述方思晴（陳慧珊飾）被丈夫Andrew（江華飾）買兇殺死之後，「陰魂不散」的方思晴為尋找殺死自己的兇手繼續流連人間，而由於殺死方思晴的子彈亦穿過鄧炳權（羅嘉良飾）的身體，所以亦只有大難不死的鄧柄權才能看見方思晴靈魂。

兩位主角最大分別，陳慧珊會上羅嘉良身／而胡定欣與田蕊妮卻是兩個不同的個體，田蕊妮會在有意識底下與胡定欣溝通。（劇照）

而兩部劇最相似的地方，無論是陳慧珊還是胡定欣，在生前都是「公司高層」，高學歷水平、在別人眼中都是成功人士，而羅嘉良和田蕊妮的角色均為社會階層較低的人物，鄧柄權是沒什麼學識的圍村人，粗聲粗氣，正宗「得罪人多稱呼人少」；而孫淑梅則是一名三失中女，原本是入職要求較低的公司接待員，說話不經大腦，思想簡單。但經過「高級靈魂」加持之後，鄧柄權和孫淑梅都成功幾級跳成為公司高層，一躍成為成功人士。

胡定欣以及陳慧珊，一樣都係「死都要返工」。（截圖）

上文之所以將「唯一」以引號標示，是因為兩劇都有一位「唯二」見到主角靈魂的角色。在《先生貴性》中，九叔（谷峰飾）天生擁有一對陰陽眼，所以能夠看見方思晴的鬼魂；而《鬼同你OT》的艾鐵文（蔣志光飾）亦能透過高科技得知姜蓉的存在。

雖然兩劇的「背景」有不少相似之處，但故事發展的劇情還是非常不一樣，例如方思晴的「陰魂不散」是為了查出真相；而姜蓉則沒什麼原因而停留人間。重點一提，《先生貴性》和《鬼同你OT》同樣有賞心悅目的演技，先有羅嘉良男扮女裝，後者亦有胡定欣田蕊妮的「神同步」戲碼，同樣值得一再重溫！

一個係天生異稟，一位係科學天才！（截圖）

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