東京殘奧｜劉德華力撐蘇樺偉前已支持殘奧　曾飾演「天下第一劍」

劉德華支持殘奧徑賽金牌得主蘇樺偉早已不是什麼新鮮事，由1996年亞特蘭大奧運開始，劉德華就與蘇樺偉在傷殘運動員籌款會上結緣，及後劉德華更曾安排蘇樺偉到歌迷會「華仔天地」擔任文員，而且福利優厚，除了遷就了他的訓練來安排彈性上班時間，一星期上班三天，有訓練便可以離開，而且工資不會減少，好讓他能專心、安心練習。

自1996年，劉德華每年都會拿出10萬港元資助香港傷殘運動員。（蘇樺偉Facebook圖片）

但其實早在1995年，華仔已經非常關注殘奧，更曾經飾演過「天下第一劍」張偉良。當年劉德華與TVB拍攝了一套單元式故事的特備節目《1995劉德華香港情未了》，節目以短劇形式進行，劉德華在不同單元中飾演不同的職業，其中一個名為「劍胆雄心」的單元正是「天下第一劍」張偉良的故事。當中華仔亦有親自上陣扮演張偉良坐輪椅打花劍，還邀請到蔡少芬擔任華仔的太太，以及王敏德飾演教練，TVB 的官方YouTube頻道最近亦以「大台寶藏」方式重新播放。最後華仔亦講了一番正面的鼓勵說話：「我知道佢嘅事跡之後呢，我就會覺得朋友係好緊要，如果你得到身邊嘅朋友一路支持，咁你就可以跨越任何障礙，就好似我咁！」

即重溫華仔嘅經典演出：

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張偉良，於1996年亞特蘭大殘疾人士奧運會代表香港取得四面金牌，成為本港歷來第一位運動員在奧運會奪取四面金牌 。（截圖）

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