丫頭老公William婚後突自爆：最喜歡的不是她！認與前度保持聯絡

台灣女星丫頭（詹子晴）去（2020）年嫁給台灣前警政署長王卓鈞之子William（王惟立），夫妻倆感情甜蜜、經常在社群平台放閃，近日兩人在節目上同框，William卻說出許多隱藏多年的祕密，甚至自爆當年最喜歡黑澀會美眉不是老婆丫頭。



丫頭夫妻近日登上節目《小明星大跟班》，分享不敢說的真話，William透露前女友有時會來台灣玩，雖然兩人之前是不歡而散，但女方仍與家人有不錯的互動：「她會來台灣找我弟弟，有一次她來台灣，我弟突然跟我說他要上班沒辦法接她，我就去接她了，因為我很重情義。」

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但這說法連主持人Sandy都聽不下去，立馬替丫頭出氣「你們兩個分的不好，也沒有聯絡，幹嘛去接她？」William則回應畢竟女方是外國人，擔心她人生地不熟，因此就幫忙從機場把她載到旅館，這理由Sandy還是覺得牽強：「有多不熟？台北就這麼大？」吳宗憲則認為「情人眼裡容不下一顆沙，你現在是給她放一塊磚頭進去，等下她會傷成怎樣？」

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豈料William對丫頭說的「善意謊言」不只這樁！他自曝與雙方交往前，丫頭曾問是否有看過她的節目？最喜歡哪位美眉？William則說「我那時候當然是說她，但其實是鬼鬼（吳映潔），那時候覺得她蠻可愛的。」丫頭忍不住當場質問「那我呢？」William卻冷淡回應三個字「蠻吵的。」讓丫頭氣到不想回應，吳宗憲見狀竟火上加油「這真沒什麼好回應的，是我也喜歡鬼鬼啊！」。

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