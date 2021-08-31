鄭爽由代孕棄養風波品格問題　至被控逃稅罰款3.5億時間線

內地女星鄭爽憑電視劇《微微一笑很傾城》走紅，之後綜藝、劇集一浪接一浪，成為億萬身價藝人，但今年1月，她因跟前夫張恆的錢債糾紛，旋即被爆出在美國代孕棄養，成為失德藝人而被封殺，之後再因張恆爆出鄭爽拍劇用陰陽合同，最終被追稅金及罰款3.5億港幣，零收入的她自爆要喝自來水維生，信不信由你。

鄭爽代孕棄養純粹私德有虧，現在已升級至逃稅違法。（視覺中國）

鄭爽淪落之路時間線：

代孕棄養風波：

今年1月，鄭爽因跟前夫張恆的錢債糾紛，被爆出在美國找代理孕母，並孕下一子一女，其間鄭爽的多段棄養錄音流出，「這兩個孩子7個月，打也打不掉，我都煩死了」，鄭爽代孕棄養風波，令她清純女神形象毀於一旦，但她仍堅稱自己沒有觸犯內地法律，之後鄭爽被內地廣電總局列為失德藝人，全面封殺，電視劇、綜藝、廣告代言也禁止播出。

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拍劇陰陽合同涉嫌逃稅：

鄭爽代孕棄養風波，私德有虧，但仍只是她的私事，但在4月，鄭爽再被爆拍攝《新倩女幽魂》時用陰陽合同逃稅，1.9億港幣劇酬，未有依法進行納稅申報，鄭爽違法逃稅，私事隨即升級到犯法層面。

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失去子女撫養權：

今年3月，鄭爽被拍得身在美國，原來為子女的撫養權跟張恆打官司，但張恆一方以鄭爽精神狀況不佳，有抑鬱自殺傾向。至5月，鄭爽敗訴，每週只有3日可以探望子女，每次只有1.5小時。不過網民指鄭爽爭取子女撫養權，純粹只為洗底，希望可以建立好媽媽形象。

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在美國生活拮据：

鄭爽在今年7月，聲稱因要面對電視劇製作方的鉅額索償，又要預留子女的教育經費，她在美生活拮据，要喝自來水維生，連衛生巾也要節儉使用。

被追收3.5億港幣稅金及罰款：

今年8月，鄭爽用陰陽合同逃稅，被上海市稅務局追3.5億港幣稅金及罰款，由於鄭爽違法逃稅，加上內地嚴打劣跡藝人，鄭爽現今被全面封殺，復出無期。