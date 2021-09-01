全民造星IV︱方芷欣夏子涓重返造星舞台　網民反應兩極有位狂吸嬲

ViuTV大型選秀節目《全民造星IV》今日（1日）舉行記者會，有別於過往三季，今季以打造女團為目標。96位女參賽者首次會晤傳媒，並落力跳唱節目主題曲《前傳》，其中16號的夏子涓、80號的方芷欣（方方）、85號的蘇家欣（Bee）以及90號的鄭嘉欣（Christine）都曾經參加過《全民造星III》，子涓和方方更成功打入二十強。今次四位再重返《造星》舞台，汲取了上季的經驗，未知她們是否信心大增？



96位女參賽者首次會晤傳媒，並落力跳唱節目主題曲《前傳》。（梁碧玲攝）

先重溫一下再戰《造星》舞台的四位參賽者，26歲的夏子涓職業是歌手，她曾經是組合Bingo的成員，上一季更成功打入二十強。不過她卻贏取不到網民的歡心，在ViuTV Facebook專頁中，子涓的照片不但狂吸嬲，亦有不少人留言指她「老是常出現」：「點解又係佢」、「其他係幾百Like，但佢係幾百個嬲」。

至於27歲任職幼兒教育老師的阿Bee和28歲任職模特兒的Christine，網民的反應較為平淡，不過就希望她們能讓觀眾看到更多方面的才能。相信最受歡迎的一定是26歲任職舞蹈員的方方，上一季她表演跳唱《666》，實力及台風均獲得導師的肯定，可惜最終不敵唱將黃劍文，未能晉身十強，網民笑言方方今次是強勢回歸，亦紛紛留言為她打氣。

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