金宵大廈1968｜有望擔大旗做台慶劇　伍詠薇7年後回歸虐待蘇皓兒

無綫日前舉行了上半年業績報告會時預告將會安排《金宵大廈 1968》（前名：金宵大廈2）「本年度稍後時間緊隨其後交付」，即《金宵大廈 1968》有望成為台慶劇救收視。其實早於去年的TVB節目巡禮2021時，《金宵大廈》的第二輯的預告片播出後，即引來不少迴響！當中，全新的10個迷離單元故事和演員名單都十分有看頭！



《金宵大廈 1968》劇情講道小資女Ella（李施嬅飾）與咖啡師男友Maurice（陳山聰飾）不被看好，Maurice在金宵大廈離奇失蹤，最後雖被尋回，大難不死卻喪失所有記憶。自此，過往性格浪蕩不羈，現在變成貼心暖男，樣貌、身裁雖是一樣，但性格、習性卻迥然不同。Maurice 就像變了另一個人，Ella要解開這個謎，唯一方法就是由金宵大廈開始。

再續前緣！（影片截圖）

金宵大廈怪事不斷，有闖入虛擬世界拯救隊友的電競隊、販賣悲情的母女、孰真孰假的綁架故事、彗星粒子引發的韓瘋，遇過種種奇人怪事……Maurice與Ella的愛情卻比過往愛得更轟烈，是上天安排，命中注定的一對。Ella愛上並非真正的Maurice，而是因為金宵大廈而出現的另一個他……

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眼神好恐怖！（影片截圖）

其中，十個單元包括：《七樓半》、《姐姐》、《雙魚》、《Oppa》、《訪客》、《對倒》、《城寨英雄GO!》、《吃播》、《嫁衣》及《原點》。而伍詠薇和蘇皓兒將會在《雙魚》單元中演母女，原定由江嘉敏飾演，因檔期問題，改由蘇皓兒飾演，她將會被患有精神病的伍詠薇虐待，相當可憐。而湯洛雯將會在《Oppa》中與郭子豪和方紹聰上演三角戀。而胡鴻鈞和連詩雅亦會在《嫁衣》中有感情線。

原定角色是江嘉敏飾演。（影片截圖）

劇集除了有原班人馬陳山聰、李施嬅、趙希洛、林子善、張彥博、黃子雄等演出外，亦加入伍詠薇、胡鴻鈞、鄭子誠、曾展望、蘇皓兒、湯洛雯、郭子豪、丁子朗、趙頌茹、樊亦敏 、黃建東等新演員加入，相當令人期待！

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同場加映：TVB老化問題有跡可尋 男主角平均年齡高達42歲年輕後輩難上位

點撃下圖睇睇TVB男一的實際年齡，都真係Keep得唔錯！