全民造星IV｜1文睇晒96位參賽者　花姐望女團承繼MIRROR叫FLOWER?

三位阿妹未比賽已成傳媒焦點。（梁碧玲攝）

由ViuTV主辦的大型選秀節目《全民造星IV》今日（1/9）於九展舉行記者會，節目監製花姐、有「新花姐」之稱的戴穎、比賽導師許廷鏗及梁祖堯、評判當奴、鄭融及朱柏康等均有出席，陣容鼎盛，而重點當然是96位參賽者！今屆《全民造星》以打造「女團」為目標，當中有幾位更是圈中人的妹妹，例如余香凝妹妹余潔滢、193妹妹郭嘉盈、以及歐陽巧瑩妹妹歐陽巧霖。

方芷欣、夏子涓、阿Bee蘇家欣、Christine鄭嘉欣均為上屆《全民造星III》的參賽者。（梁碧玲攝）

作為《造星》監製的花姐（黃慧君）透露將會在總決賽之夜直接宣布女團的出道名單，雖然未決定出道名額，但今年與MIRROR不同的是出道位置將直接以名次決定：「我想《全民造星》可以成為一個有公信力嘅節目！」談起MIRROR、ERROR團名為相似格式，女團會否也承繼這格式，花姐就提議以Flower命名，令經理人戴穎面露難色，直呼「唔同意」。花姐指今年的參賽者質素是歷來最差：「差嘅原因係佢哋真係好細個，《造星I》都有個幾十歲嘅Lokman（楊樂文），佢哋本身已經好有經驗，今年好多學生，佢哋連點照顧自己都未知，諗一個表演就好難，而唔係話佢哋冇潛質。」

花姐又笑言：「一定會用賤格賽制淘汰佢哋！」（梁碧玲攝）

提起《造星IV》現階段已經出眾的參賽者，花姐就推介邱彥筒（Marf）、夏子涓、方芷欣（方方）。花姐又指最「難搞」的參賽者為陳祖兒（陳祖）：「你見到佢個樣會覺得點解畀佢入，佢嚟Casting都騎呢，第二次Casting黑我面，但呢啲肯發聲、又好有自己表演諗法嘅年輕人係值得入，呢行做女團唔一定只係要靚。」經理人戴穎則推介年齡僅得16歲的曾家瑩（Ariel）、黃敏蕎（阿妹）及曾業喬（燒賣），喜歡3人「夠純真」。

96位參賽者一齊表演 。（梁碧玲攝）

一次過睇晒96位參賽者：