Anson Lo拍MV花絮絕密曝光麒麟臂勁驚喜　神徒心心眼：超期待成品

人氣組合MIRROR的十二子各有各魅力，當中在今年人氣急升的「教主」Anson Lo（盧瀚霆）以前是舞蹈員，身形一直keep得好fit，但就偏瘦，平日多穿長袖衫示人。他在今年MIRROR演唱會的騷肌look令一班「神徒」瘋在尖叫，早前他就為了拍MV所以加緊操肌，用了一星期時間就成功練到「手瓜起腱」，他的教練還於IG貼了大量他做gym的片段，為神徒送上福利。日前Anson Lo的全新MV正式進行拍攝，更被網民拍片放上FB群組同大家開心share。

Anson Lo的粉絲量在今年暴漲。（IG@ansonlht）

該名網民出post表示自己在西貢某酒店的露台竟然看見Anson Lo與舞蹈員疑似正在為他的新歌拍攝MV，即時被吸引住，看了足足半個鐘，而Anson Lo的出色舞技以及迷人舞姿更令該網民有衝動「入坑」變神徒。他分享了其中8秒的花絮短片，片中可見Anson Lo穿上白色無袖tee及白色長褲，極之清新且充滿夏日的感覺，與身旁一眾黑衫黑褲的舞蹈員形成強烈的對比，顯得更加sharp醒。Anson Lo更大曬他努力操練的成果，一雙麒麟臂十分搶Fo。不少神徒都睇到心心眼，大讚教主真的好吸引，又表示：「超期待睇到成品。」

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