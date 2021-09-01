全民造星IV｜與許廷鏗擔任導師　梁祖堯揚言偏心：總有啲人唔想要

由ViuTV主辦的大型選秀節目《全民造星IV》今日（1/9）於九展舉行記者會，節目監製花姐、有「新花姐」之稱的戴穎、比賽導師許廷鏗及梁祖堯、評判當奴、鄭融及朱柏康等均有出席，陣容鼎盛，而重點當然是96位參賽者！
許廷鏗和梁祖堯今次身負重任，為節目擔任導師培訓出未來的女團成員，唯二人均對挑選參賽者的過程表示擔心，許廷鏗說：「今日係睇緣份嘅一日，因為我哋揀人嘅準則都有啲類似，當然都各有喜好，但如果兩個都鍾意就要睇手速配唔配合到。」而阿祖卻擔心獲分發「不想要」的成員：「一定會偏心㗎，有啲人你總係唔想要，但又係咪真係可以做到咁大愛咁大方，就算攞到一個其實你唔係咁鍾意嘅隊員，你都可以好好咁樣幫佢發揮到，希望自己做得到囉！」
由於今次《造星》有意打造「女團」，所以兩位導師都會以唱歌、跳舞、表現才華、有個性、有特色等準則去挑選學員，問身材好會否有著數？許廷鏗卻認為某程度上弊多於利：「傳統嘅身材好係上圍大？手長腳長？但其實呢兩樣嘢會令跳舞嘅要求更加高，手長腳長本身會有輸蝕嘅地方，但如果識玩嘅就可以做到好靚，所以要睇配合囉！」
一次過睇晒96位參賽者：
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全民造星IV｜一文睇晒96位參賽者 花姐建議女團改名做「Flower」