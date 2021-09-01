全民造星IV｜與許廷鏗擔任導師　梁祖堯揚言偏心：總有啲人唔想要

由ViuTV主辦的大型選秀節目《全民造星IV》今日（1/9）於九展舉行記者會，節目監製花姐、有「新花姐」之稱的戴穎、比賽導師許廷鏗及梁祖堯、評判當奴、鄭融及朱柏康等均有出席，陣容鼎盛，而重點當然是96位參賽者！

許廷鏗及梁祖堯是《全民造星IV》的導師，今日就要喺96名參賽者入面「揀卒」。（梁碧玲攝）

許廷鏗和梁祖堯今次身負重任，為節目擔任導師培訓出未來的女團成員，唯二人均對挑選參賽者的過程表示擔心，許廷鏗說：「今日係睇緣份嘅一日，因為我哋揀人嘅準則都有啲類似，當然都各有喜好，但如果兩個都鍾意就要睇手速配唔配合到。」而阿祖卻擔心獲分發「不想要」的成員：「一定會偏心㗎，有啲人你總係唔想要，但又係咪真係可以做到咁大愛咁大方，就算攞到一個其實你唔係咁鍾意嘅隊員，你都可以好好咁樣幫佢發揮到，希望自己做得到囉！」

梁祖堯話自己一定會偏心！許廷鏗又擔心自己有沒有能力去令原本已經很有個性的學員有所提升：「我想揀佢，都要佢肯跟我。」

由於今次《造星》有意打造「女團」，所以兩位導師都會以唱歌、跳舞、表現才華、有個性、有特色等準則去挑選學員，問身材好會否有著數？許廷鏗卻認為某程度上弊多於利：「傳統嘅身材好係上圍大？手長腳長？但其實呢兩樣嘢會令跳舞嘅要求更加高，手長腳長本身會有輸蝕嘅地方，但如果識玩嘅就可以做到好靚，所以要睇配合囉！」

一次過睇晒96位參賽者：

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