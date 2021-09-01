全民造星IV｜「阿妹黨」搶晒風頭　歐陽巧霖兩個月激減12公斤

今屆《全民造星IV》以打造「女團」為目標，當中有幾位更是圈中人的妹妹，例如余香凝妹妹余潔滢、193妹妹郭嘉盈、以及歐陽巧瑩妹妹歐陽巧霖。

三位「阿妹」成為傳媒爭相採訪嘅對象。（梁碧玲攝）

為了備戰，歐陽巧霖特意減磅，透露早前花兩個月時間減去12KG：「我家姐（歐陽巧瑩）之前成日都想推我去試吓（做幕前），但因為我對自己嘅身材好冇自信，次次都話減咗肥先諗，推咗佢好多次。係突然有一日瞓醒「叮」一聲，就覺得好想去做，同埋如果要等我減咗肥先，都唔知要等幾耐！」

歐陽巧霖透露自己用兩個月時間減了12KG：「睇落都仲係肥！」不過面尖晒！（梁碧玲攝）

即睇歐陽巧霖舊相：

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至於余潔滢亦非常感激家姐對自己的鼓勵，出錢又出力：「今朝出門口嘅時候，佢突然PayMe 咗我幾千蚊話係車船津貼，仲話用到決賽，我覺得好感動。」

余潔滢有家姐出錢資助！（梁碧玲攝）

作為藝人阿妹，雖然表面上有強大的「後台」，但實際上亦是一種無形的壓力，193@ERROR阿妹郭嘉盈就似乎有投訴：「觀眾會有一種期望，會覺得我哋同家姐阿哥個性格會好相似，又問會唔會做到阿哥家姐咁！所以真係冇優待，反而有壓力。（阿哥有咩建議畀你？）佢有睇我彩排嘅，佢話我要有信手，眼神要堅定，就算做錯唱錯都唔好表現尷尬，要好似佢咁自信。」

193@ERROR之前嘅言論較為出位，阿妹郭嘉盈都話有種無形壓力。（梁碧玲攝）

一次過睇晒96位參賽者：

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