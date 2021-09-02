周秀娜被指肋骨盡現惹人擔心 否認暴瘦傳聞：我胸骨生得比較高

藝人周秀娜（Chrissie）於周四（2日）出席內衣品牌活動，Chrissie收起性感，穿高領上衣現身，她解釋是要演繹秋冬系列，她表示沒有刻意收起性感，「同埋畀大家成日都話見骨啊嘛，哈哈！包返實佢，唔畀你哋睇，淨係可以望我隻腳！」

Chrissie出席活動時收起性感。（梁碧玲攝）

Chrissie不時也會在IG分享出海玩的泳裝照，但就有網民留意到她似乎消瘦了不少，甚至有人指連她的胸骨也盡現，對此，Chrissie否認自己有瘦到，她說：「其實自己健康係點自己會知，其實我不嬲都咁上下嘅，可能嗰張相⋯⋯下次可能要見晒全相會好啲吓嘛？見埋下身，因為我不嬲胸骨生得比較高嘅，如果你話頸下面就見到肉，咁都好奇怪啫？健康方面就一路都冇乜問題，一路都係咁嘅。（冇話特別減肥？）冇啊其實，一路都係差不多，可能係滑水、曬太陽，比較收水。」

Chrissie表示近來忙於看不同的劇本，但就未開始拍攝，都是在做準備功夫。（梁碧玲攝）

Chrissie近來擔任MIRROR成員呂爵安（Edan）的歌曲《小諧星》MV女主角，令人大感驚喜，她表示是導演找她的，而她也很欣賞導演的作品。至於對MIRROR的看法，Chrissie就直言：「好難唔留意（佢哋），去到邊度都係佢哋喎！我之前唔喺香港嘅時候，佢哋就喺嗰陣開演唱會，跟住我成個social media好多朋友都去咗睇，所以好難唔留意，哈哈，所以知道佢哋係好勤力，好努力，大家都好鍾意佢哋，不過唯一可惜嘅就係自己miss咗（演唱會）囉！」