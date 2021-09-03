全民造星IV｜12年前參加《超級巨聲》　趙展彤女大十八變爭入女團

ViuTV女團選秀節目《全民造星IV》，日前公開96位參賽者的資料和廬山真面目，當中因為有多張熟悉的面孔如上屆參選過的阿Bee（蘇家欣）、周卓盈、Christine（鄭嘉欣）及方方（方芷欣），以及余香凝妹妹余潔滢、193妹妹郭嘉盈、以及歐陽巧瑩妹妹歐陽巧霖等人參加而備受關注。12年前曾經在TVB參加過《超級巨聲》的趙展彤，當時因為是全個比賽最年輕的參賽者而聲名大噪，如今已經變得亭亭玉立的她亦宣布參選爭入女團，當年與她同屬「巨星幫」的許廷鏗更是節目導師之一，因此節目尚未開播已經份外受到網民的注目。



24歲的趙展彤是《全民造星IV》96名參賽者之一。（ViuTV）

趙展彤（中）早前出席記者會。（資料圖片）

現年24歲的趙展彤（Valentina）參賽經歷非常豐富，舞台經驗可能是她的一大優勝之處。她於7歲時參加過《殘酷一叮》，更試過在其中一集奪過冠軍；12歲參加《超級巨聲》因是全場最年輕參賽者而成為關注，但卻因為濃妝和較為成熟的打扮而引起不少批評；17歲時參加內地歌唱節目《中國好聲音》，雖然第一回合已經被淘汰，但卻已經成功引起不少迴響，認為她女大十八變，而且變靚了不少。她於2016年雖然與唱片公司一度簽約，但到2019年完約時仍未有得推出作品而失敗收場，但她最終於去年自資推出個人單曲《SEA LEVEL》及主打歌《思變》，今年再推出自己作曲作詞的英文歌《Translucent Heart》，一圓歌手夢。

趙展彤12歲參加《超級巨聲》，之後也曾在《超級巨聲2》擔任嘉賓。（網上截圖）

趙展彤17歲時參加內地歌唱節目《中國好聲音》。（網上圖片）

趙展彤去年自資推出個人單曲《SEA LEVEL》及主打歌《思變》，今年再推出自己作曲作詞的英文歌《Translucent Heart》，一圓歌手夢。（YouTube影片截圖）

經歷過一次又一次的失敗，令趙展彤的舞台經歷變得更加豐富，如今已經搖身一變成為有力成為女團成員之一的參賽者。許廷鏗早前在發布會上重遇昔日《超級巨聲》的對手，都大讚她唱歌像播CD一樣好聽，比賽未開始已經備受期待。

同屬「巨星幫」的許廷鏗早前在發布會上與趙展彤碰頭，大讚對方唱歌像播CD一樣好聽。（VCG）

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