煮戰｜Ricky徒弟菲菲表現騰雞晉身6強　發文：參加比賽令我好迷失

烹飪真人騷《煮戰》的12名參賽者在比賽過程中，盡顯功架，順利晉身6強的參賽者將會向兩位隊長張錦祥（Ricky）和黃亞保（保哥）發起挑戰，相信賽事會越來越緊張！當中，Ricky 的徒弟菲菲（凌瓏菲）雖然在第一輪比賽中表現騰雞，令Ricky忍不住三番四次提醒以及動怒丟羹，更直指菲菲試味不認真。雖然菲菲依然順利晉級6強，加上她在入行前曾做過記者，亦做過電台DJ，但面對鏡頭難免緊張，日前她更在Facebook留言：「參加比賽，令我變得好迷失。」，更指自己不想企在風口浪尖，令人無限聯想！

Ricky不滿徒弟表現，成為今集焦點。（影片截圖）

大家覺得菲菲表現成點？（Facebook照片/@Cc。當家作煮）

菲菲寫道：「從來我都只係一個鍾意煮嘢食嘅女人仔，我嘅諗法好簡單，就係盡力煮好每一碟餸，令對方食完可以感受到嗰份幸福嘅感覺！參加比賽，令我變得好迷失，我克服唔到對比賽嘅恐懼，我變咗一個唔識煮嘢食嘅人⋯⋯呢種感覺好難受！我覺得自己好無用，點解阿廚玩親比賽都攞獎，而我就變到好似第一日走入廚房咁懵懂，我真係好弱弱⋯⋯我想講，如果我冇一個咁強大嘅老公，我一定撐唔到到今時今日！曾經食過我煮嘅食物嘅朋友，多謝你哋俾嗰個機會我⋯⋯以後，我會更加珍惜！我唔想企係（喺）風口浪尖，我只係一個儍儍嘅人，一心一意為做好一手菜，用食物去傳遞愛，帶俾別人一份幸福！請放過我，我只是一個普通人！」

點撃下圖重溫Ricky在節目中不斷提水：

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其實菲菲和先生經營的餐廳一直深受圈中名人和富豪的歡迎，當中她更曾去到甄子丹、吳君如、李克勤、陳豪和杜琪峰的家中下廚。可惜，因疫情的關係餐廳已經結業。

點撃下圖睇有咩名人熟客：

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點撃下圖睇睇TVB男一的實際年齡，都真係Keep得唔錯！