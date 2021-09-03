七救星︱劉錫賢晚年行衰運一度零收入　七仙羽竟戥對方開心：恭喜

有「劉忠臣」之稱的劉錫賢在亞視工作了23年，近年生活卻遭逢巨變，不但與太太離婚、經歷喪母之痛，更因疫情而無法到內地登台賺錢，他曾透露自己完全沒有工作零收入，經濟出現重大問題，於是他便現身ViuTV節目《七救星》尋求七仙羽（七師傅）的幫忙。人生總總傷痛集於一身，七師傅竟然恭喜劉錫賢，更和他切蛋糕慶祝，令他感到非常無奈兼一頭霧水。



有「劉忠臣」之稱的劉錫賢在亞視工作了23年，近年生活卻遭逢巨變。（影片截圖）

被指晚年行衰運的劉錫賢指近年生活淒涼，他說：「又唔返得內地，我哋喺香港又冇固定收入，舊年的確好淒涼。」七師傅續指他不但離婚、家中長輩去世、健康有問題，現時更前路茫茫不知道工作去向，整體情況十分差，不過師傅竟然恭喜對方更提早為他慶祝生日：「恭喜你，戥你歡喜，因為物極必反，發生咁多嘢集於一身。健康又唔係咁好，有慢性病，仲有啲暗病，幫你沖一沖喜，等你旺返。」七師傅更笑指推薦劉錫賢加入人氣男團MIRROR轉運，其實師傅最終目的是希望劉錫賢可以重拾樂觀態度以及正能量。

劉錫賢年初接受訪問時透露疫情下，工作被迫暫停零收入，靠積蓄過活的他銀行户口一度只剩5、60蚊。加上要支付2019年離婚太太的贍養費，他的財務出現困難，甚至去到想賣樓的地步，幸得妺妹幫忙渡過難關。去到今年年初一，劉錫賢的媽媽因病離世，他遺憾未能見媽媽最後一面，不過經過師傅的加持後，劉錫賢在節目尾聲透露近來的工作量增多，最重要的是身體狀況漸入佳境。

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