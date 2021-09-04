鬼同你OT︱威利回歸TVB三年過戲癮　曾賣衫反攻意大利成香港之光

無綫（TVB）劇集《鬼同你OT》（2015）最近在翡翠台深宵時段重播。劇集講述胡定欣（飾姜蓉）遭意外電死後依附在手機上，並被田蕊妮（飾孫淑梅）發現，及後胡定欣利用田蕊妮再次遇見生前情人陳豪（飾米開朗），卻使田蕊妮和陳豪互生情愫的故事。雖然三大主角的人鬼戀三角關係，但不少配角亦非常吸引，其中飾演胡定欣父親的「姜炳仁」威利（馮偉林）。

《鬼同你OT》是威利（中）相隔26年重返TVB之作。（電視畫面）

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《鬼同你OT》是威利相隔26年再次為TVB拍攝的劇集，在他重返TVB之前曾參演《中四丁班》（1986）、《天狼劫》（1987）、《大茶園》（1988）和《末代天師》（1989）等作品。本身Band仔的他，先後於70年代和80年代，與林子祥和大AL（張武孝），以及馮鏡輝和阿友等，分別組成「玉石樂隊」和「威鎮樂隊」，及後加入TVB成為藝員，但他1996年開始有感在娛樂圈沒有太大作為，所以暫別幕後轉戰製衣業在內地設廠。

點擊下圖觀看于淼在《鬼同你OT》中幫威利按摩的場面：

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威利轉行後的發展一帆風順，經營中下價女裝的他，便是主力反攻時裝王國意大利，他之前接受傳媒訪問時便說：「意大利人着衫年年換新，貨唔多，但穩定，點解唔做？」而生活無憂的威利回歸TVB亦是純粹過一過戲癮，拍完《來自喵喵星的妳》（2016）、《燦爛的外母》（2017）後，亦於2018年再次宣告離巢，後來更在疫情期間加盟「摘星演藝」，致力提攜樂壇後輩。