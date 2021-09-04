智能愛人︱李佳芯想減產一年只開一套劇：呢個步伐對演員係最好

由李佳芯（Ali）主演的劇集《智能愛人》大受歡迎，不止是觀眾，就連劇集監製都對她讚不絕口，演出了深層次的智能人「阿寶」，更指李佳芯是他心目中的視后。今日（9月4日）在宣傳活動上，也表明如果開拍下一套劇集，一定會再搵《智能愛人》的演員再一次合作。



由李佳芯（Ali）主演的劇集《智能愛人》大受歡迎。（資料圖片）

李佳芯自2012年轉投無綫（TVB）以後參演了不少劇集作品，早年的《名門暗戰》和《律政強人》有突出表現，其實主演《BB來了》時奠定了她的視后地位，但踏入2019年後，她的工作就明顯減少了不少，由原本的一年三套大幅減少到一年一套劇。2019年白色強人、2020年殺手，今年播出的《愛美麗狂想曲》也只是2019年的存貨。是因為奪得視后就「囂」了不想接劇？還是被雪藏？今日李佳芯接受《香港01》訪問時，就解釋了「一年一劇」的原因。

李佳芯憑《BB來了》奪得「視后」。（劇照）

李佳芯受訪時，說：「我覺得（一年一套）呢個步伐對演員係最好，我有段時間，尤其是初初劇接劇，就係經過嗰兩年我就做咗個手術，同埋我會畀自己好大壓力，一開劇身體就會好差，皮膚好差，所以對我嚟講真係唔好多，一年一部或者兩部，希望觀眾又唔會睇厭我，靈魂又會多啲，自己狀態又會好啲。」

李佳芯（Ali）覺得一年一至兩劇最適合自己，但也不會推劇。（葉志明攝）

即是不會一年多過兩套劇？她解釋：「我冇限，從來都冇推，但係我覺得一年一兩部節奏係最好。當然，如果公司安排，覺得我適合嘅話我都要做。」關於近期工作安排，李佳芯就透露現時正忙於微電影的製作安排，她說：「預計9、10月拍攝，所以呢幾個月都打緊仗，今次除咗幕前我仲要『埋班』（找幕後人員），導演同埋搵演員，其實我到而家都未搵到男主角。」她表示，以前覺得很簡單的事，原來自己做起來是這麼困難重重的，尚未找到在戲中飾演她的爸爸的演員人選，讓她很是苦惱。

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